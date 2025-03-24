Кухонная плита будет сиять: как приготовить чистящий спрей из 2 ингредиентов

От жира на плите может быть трудно избавиться, но в этом деле на помощь придет простое средство, которое каждый может самостоятельно приготовить дома.

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Как отмыть кухонную плиту/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Как отмыть плиту на кухне от жира

Как собственноручно приготовить спрей для мытья плиты

Плиту на кухне трудно постоянно держать в чистоте, ведь загрязнения и остатки пищи могут оставаться на ней после каждого приготовления пищи. Мыть плиту каждый раз после того, как вы приготовили какое-то блюдо, может быть надоедливо, но если оставлять грязь на некоторое время, она может так закрепиться на поверхности плиты, что отчистить ее уже будет трудно.

Однако не обязательно тратить деньги на дорогое средство для мытья плиты, чтобы избавиться от такой грязи. Блогер Шантель Мила, которая ведет в TikTok свою страницу под названием @mama_mila и рассказывает о различных лайфхаках в уборке, рассказала, как собственноручно приготовить простое и эффективное средство для чистки плиты.

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По словам блогера, такой простой спрей для чистки, изготовленный своими руками, может легко "прорезать" кухонный жир и сделать варочную панель, вытяжку или духовку снова практически новыми, пишет express.co.uk.

Все, что понадобится для приготовления такого спрея - это два продукта, которые есть на кухне практически у всех.

По словам блогера, естественная моющая сила белого уксуса и средства для мытья посуды может работать вместе, чтобы избавить кухню от любой грязи.

Нужно добавить полстакана белого уксуса и теплую воду в бутылку с распылителем, а затем туда же добавить столовую ложку жидкости для мытья посуды или лимонного сока.

Хорошо потрясти, чтобы ингредиенты соединились. После этого средство можно использовать для борьбы с жирными следами на плите.

При использовании надо распылить средство на плиту, оставить на несколько минут, а затем вытереть тряпкой или губкой.

Смотрите видео о том, как отмыть кухонную плиту от жира:

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