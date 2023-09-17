Легко не будет: этот вопрос в домашнем задании заставил взрослых напрячься

В этом вопросе есть маленький подвох, но сможете ли вы его понять?

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Вопрос из школьного учебника, который ставит в ступор / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( REACT), X (Minister of Foolishness)

Многие родители рады помочь ребенку, когда он приходит домой с домашним заданием, будь то тест по правописанию или сложный вопрос по математике - в конце концов, с ними можно разобраться. Но один простой вопрос по математике поставил в тупик и учеников, и родителей, пишет Mirror.

Возможно, для многих школа уже давно стала привычным делом, но даже самые "мозговитые" семьи остались в недоумении по поводу, казалось бы, довольно простого вопроса по математике, связанного с реальной жизненной ситуацией. Тысячи людей сомневаются в правильности своего решения и задаются вопросом, действительно ли оно настолько очевидно.

Вопрос из школьного учебника

Вопрос с несколькими вариантами ответов, размещенный пользователем @yawdmontweet на сайте X, известном как Twitter, гласит: "Какое время ближе всего к полуночи?"

видео дня

Варианта ответа:

A. 23:55 ;

B. 00:06;

C. 23:50;

D. 00:03;

Вопрос вызвал бурную дискуссию в соцсетях, где люди прокоментировали свои мысли. Некоторые выбрали ответ A, так как 23:55 было ближе всего к полуночи - (12 часов и 5 минут) без возврата к прошлому, только вперед.

Многие не согласились с этим ответом. "Здесь говорится о ближайшей дате к полуночи, а не от полуночи. Хватит все усложнять. Ответ - A", - прокомментировал один человек.

Правильный ответ

Многие пришли к выводу, что правильный ответ - D, потому что прошло всего три минуты с момента наступления полуночи. Подвох вопроса в том, что речь идет о близости, а не о хронологии, поэтому ответ - D.

Напомним, ранее Главред предлагал сложную головоломку с подсчетом буквы "F", где большинство сильно ошибается.

Также мы рассказывали о том, что только единицы знают, как выглядит логотип Apple и предлагали вспомнить его по памяти.

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