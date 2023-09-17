УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Легко не будет: этот вопрос в домашнем задании заставил взрослых напрячься

Лидия Неплях
17 сентября 2023, 16:36 обновлено 17 сентября, 16:36
21
В этом вопросе есть маленький подвох, но сможете ли вы его понять?
Вопрос из школьного учебника, который ставит в ступор
Вопрос из школьного учебника, который ставит в ступор / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( REACT), X (Minister of Foolishness)

Многие родители рады помочь ребенку, когда он приходит домой с домашним заданием, будь то тест по правописанию или сложный вопрос по математике - в конце концов, с ними можно разобраться. Но один простой вопрос по математике поставил в тупик и учеников, и родителей, пишет Mirror.

Возможно, для многих школа уже давно стала привычным делом, но даже самые "мозговитые" семьи остались в недоумении по поводу, казалось бы, довольно простого вопроса по математике, связанного с реальной жизненной ситуацией. Тысячи людей сомневаются в правильности своего решения и задаются вопросом, действительно ли оно настолько очевидно.

Вопрос из школьного учебника

Вопрос с несколькими вариантами ответов, размещенный пользователем @yawdmontweet на сайте X, известном как Twitter, гласит: "Какое время ближе всего к полуночи?"

видео дня

Варианта ответа:

  • A. 23:55 ;
  • B. 00:06;
  • C. 23:50;
  • D. 00:03;

Вопрос вызвал бурную дискуссию в соцсетях, где люди прокоментировали свои мысли. Некоторые выбрали ответ A, так как 23:55 было ближе всего к полуночи - (12 часов и 5 минут) без возврата к прошлому, только вперед.

Многие не согласились с этим ответом. "Здесь говорится о ближайшей дате к полуночи, а не от полуночи. Хватит все усложнять. Ответ - A", - прокомментировал один человек.

Правильный ответ

Многие пришли к выводу, что правильный ответ - D, потому что прошло всего три минуты с момента наступления полуночи. Подвох вопроса в том, что речь идет о близости, а не о хронологии, поэтому ответ - D.

Напомним, ранее Главред предлагал сложную головоломку с подсчетом буквы "F", где большинство сильно ошибается.

Также мы рассказывали о том, что только единицы знают, как выглядит логотип Apple и предлагали вспомнить его по памяти.

Больше головоломок:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

15:02 Синоптик
"ВСУ готовятся к разным сценариям": что РФ задумала на Купянском направлении

"ВСУ готовятся к разным сценариям": что РФ задумала на Купянском направлении

14:58 Украина
Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:52

"Мне очень стыдно": послеродовые гормоны заставили женщину сменить имя своей дочери

16:36

Легко не будет: этот вопрос в домашнем задании заставил взрослых напрячься

16:20

Любимца пора спасать: что делать, если от собаки пахнет псиной

16:03

Неутешительный симптом: онкобольная Заворотнюк потеряла важную способность

16:00

Зимнее солнцестояние 2023: дата самой длинной ночи в этом году, приметы и традиции

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:55

"ВСУ прорвут оборону россиян": аналитик США раскрыл сценарий действий на фронте

15:53

Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США

15:45

Головоломка, которая сведет с ума гениев: надо всего за 6 секунд найти кота

15:44

Умер экс-глава Херсонской ОВА Лагута: нардеп заявляет о самоубийстве

Реклама
15:04

Любая переписка начинается с этого: топ фраз и приемов для общения с парнем

15:02

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

14:58

"ВСУ готовятся к разным сценариям": что РФ задумала на Купянском направлении

14:51

"По-жесткому": популярный украинский актер раскрыл подробности убийства его отца

14:26

Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке, но его ждало разочарование

13:45

Именины 18 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:39

Что вы увидели первым: иллюзия определит скрытые черты вашего характера

13:38

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:23

РФ еще ни разу не применила "аналоговнетный" "Циклон" для ударов по Украине: почему

12:52

"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

12:47

Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

Реклама
12:38

Игнат о 40 "Искандерах" возле Украины: опасность в другом

12:32

Экс-невестка Ющенко отреагировала на приговор Маши Ефросининой

12:14

Самые лучшие упражнения на пресс от Аниты Луценко: всего 12 мин в день для идеальной формыВидео

12:05

Уже вклинились во вторую "линию Суровикина": ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моряВидео

11:58

Как вкусно засолить сало - 2 шикарных рецепта от Евгения Клопотенко

11:58

Данилов – о переговорах с Путиным: никакого диалога, РФ должна провалиться

11:22

Самый быстрый хачапури в мире за 12 минут: рецепт, который разметают с пылу с жару

11:22

Что важно знать о ракете Х-БДмнение

11:03

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Змеям - стресс, Обезьянам - страсть

10:54

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак – разведка Британии

10:54

Это будет переломный и решающий момент: когда Украину ждет победа в войне - прогноз

10:48

Война в Украине затянется, нужно готовиться к длительной борьбе – Столтенберг

10:47

Гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Водолею - деньги, Льву - флирт

10:06

ВСУ пробили брешь в "обороне" РФ под Работино, оккупантам не хватает войск – ISW

09:52

Оккупанты атаковали Харьков: 4 ракеты С-300 попали в гражданское предприятие

09:48

Эксперт по уборке рассказал, как за две минуты сделать средство от плесени

09:20

Удалит даже самую сильную грязь: мужчина удивил странным способом очистки автоВидео

09:11

ВСУ способны разбить Черноморский флот, Западу не надо бояться Путина – Данилов

09:01

Приоритет для РФ – Запорожское направление, туда перебрасывают элитные войска – ISW

08:42

Война на истощение до 2032 годамнение

Реклама
08:35

У Шойгу создали новую ЧВК во главе с Суровикиным: в ВСУ раскрыли их планы

08:18

Простой детский завтрак за 20 минут всего из четырех ингредиентов: рецепт от Павы

07:43

РФ ночью ударила по Украине: один город был атакован ракетами С-300

07:11

Какой праздник 17 сентября: кого нужно поздравить в этот день

07:05

Коварная загадка для проверки внимательности: сможете ли вы найти конфету за 10 секунд

06:35

Почему нельзя говорить "я переслідую ціль": Авраменко удивил ответомВидео

06:23

Чем опасен союз Ким Чен Ына и Путинамнение

05:40

Они помогут в сложные моменты: 2 самые сильные молитвы о защите семьи и детей

04:30

У ВСУ есть все шансы ускорить наступление возле Токмака: Коваленко раскрыл подробности

03:30

Жданов рассказал, почему Путин так стремится в объятия Китая и Кореи

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять