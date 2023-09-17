Легко не будет: этот вопрос в домашнем задании заставил взрослых напрячься

Многие родители рады помочь ребенку, когда он приходит домой с домашним заданием, будь то тест по правописанию или сложный вопрос по математике - в конце концов, с ними можно разобраться. Но один простой вопрос по математике поставил в тупик и учеников, и родителей, пишет Mirror.
Возможно, для многих школа уже давно стала привычным делом, но даже самые "мозговитые" семьи остались в недоумении по поводу, казалось бы, довольно простого вопроса по математике, связанного с реальной жизненной ситуацией. Тысячи людей сомневаются в правильности своего решения и задаются вопросом, действительно ли оно настолько очевидно.
Вопрос из школьного учебника
Вопрос с несколькими вариантами ответов, размещенный пользователем @yawdmontweet на сайте X, известном как Twitter, гласит: "Какое время ближе всего к полуночи?"
Варианта ответа:
- A. 23:55 ;
- B. 00:06;
- C. 23:50;
- D. 00:03;
Вопрос вызвал бурную дискуссию в соцсетях, где люди прокоментировали свои мысли. Некоторые выбрали ответ A, так как 23:55 было ближе всего к полуночи - (12 часов и 5 минут) без возврата к прошлому, только вперед.
Многие не согласились с этим ответом. "Здесь говорится о ближайшей дате к полуночи, а не от полуночи. Хватит все усложнять. Ответ - A", - прокомментировал один человек.
Правильный ответ
Многие пришли к выводу, что правильный ответ - D, потому что прошло всего три минуты с момента наступления полуночи. Подвох вопроса в том, что речь идет о близости, а не о хронологии, поэтому ответ - D.
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