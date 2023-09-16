Только единицы знают, как выглядит логотип Apple: вспомнишь ли его ты

Исследование говорит, что люди не могут по памяти ни нарисовать лого, ни выбрать среди предлагаемых.

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Загадка с логотипом / Коллаж Главред, фото sharpbrains.com, flickr (Patrick)

Наряду с Amazon, Apple является одним из крупнейших мировых брендов, узнаваемых во всем мире. Независимо от того, есть ли у вас iPhone или нет, вы, скорее всего, видели логотип Apple много раз в своей жизни.

Удивительно, но когда людей просят опознать логотип Apple по памяти - большинство этот вопрос вгоняет в ступор. Согласно исследованию, опубликованному в Science Daily, из 85 студентов бакалаврата Калифорнийского университета (UCLA) только один студент или около 1% смог правильно воспроизвести бренд Apple, нарисовав его на чистом листе бумаги, пишет Mirror.

Кроме того, менее половины студентов смогли правильно идентифицировать логотип, когда им показали его наряду с другими похожими.

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А сможете ли вы правильно идентифицировать логотип Apple? Ниже вы найдете шесть логотипов с небольшими отличиями. Только один - правильный бренд Apple.

Найти правильный логотип Apple / Фото: sharpbrains.com

Согласно исследованию, одно из объяснений заключалось в том, что наш мозг научился не запоминать конкретные детали.

"Эффективной системе памяти не нужно хранить детали корпоративного логотипа, за исключением, возможно, для того, чтобы отличить поддельные продукты", - пришли к выводу исследователи.

И это несмотря на то, что в 2021 году логотип Apple был назван самым запоминающимся в мире по результатам исследования, в котором приняли участие 2 000 студентов.

Ответ на загадку / Фото: sharpbrains.com

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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