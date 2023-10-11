Лишь умник с острым зрением найдет цифры: захватывающая оптическая иллюзия

Не всем под силу развязать оптическую иллюзию с цифрами, которые скрыты в изображении, однако есть люди, которые имеют талант в этом.

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Оптическая иллюзия, которую трудно разгадать / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Оптические иллюзии - это вид контрастной чувствительности, то есть возможность различать определенный объект и фон за ним. Оптические загадки помогают исследовать не только состояние зрения человека, но и его зрительное восприятие с точки психологии.

Эта оптическая иллюзия, которой поделилось издание LADbible это проверка чувствительности глаз, которая измеряет уровень контрастности, необходимый для обнаружения объекта, в нашем случае чисел, на изображении.

Этот спектр, в котором спрятался набор цифр, покажет, как каждый человек воспринимает оптические иллюзии по-своему. На изображении - черно-белый круг с прикованными цифрами, однако не все могут увидеть полное число.

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Многие люди видят сразу такие варианты чисел, как 45283, 4528, 5288, а некоторые сразу видят число два. Такая разнообразная реакция людей на эту оптическую иллюзию показывает различное состояние зрения и возможные проблемы с ним.

Однако только несколько человек могут увидеть правильный ответ с таким набором цифр - 3452839.

Оптическая иллюзия, которую не все могут разгадать / фото: twitter / benonwine

Напомним, что ранее рассказывали о головоломке, в которой только самые внимательные найдут козу в горах за 12 секунд. Животное замаскировалось очень хорошо, и заметить его будет сложно. Только люди с гибким мышлением смогут это сделать.

Оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе. Эта странная картина может показаться простой оптической иллюзией, но на самом деле это тест личности, в котором можно определить насколько вы уверены в себе.

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