Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

Иммунитет пока слаб, поскольку организм только начинает набирать энергию.

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Лунный календарь на 12 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (moonwise8), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 12 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

12 января - растущая Луна. С 14:58 - 1-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 12 января

Первый лунный день играет роль основы для всего предстоящего месяца. Этот день аналогичен Новому году, где планы и мечты имеют высокий потенциал сбыться, при условии, что они не связаны с местью, и ваша интенция чиста.

видео дня

Это очень хороший, чистый и светлый день. Однако, лунный цикл только начинается, и сил для активных действий еще недостаточно. Ограничьтесь разработкой планов и проектов. Цель первого лунного дня заключается в том, чтобы предоставить человеку возможность взять свою жизнь в свои руки и достичь желаемого.

Влияние Луны 12 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Отложите принятие серьезных решений до более благоприятного времени. Сегодня не самый подходящий день для деловых вопросов, переговоров и коллективной работы. Полезную информацию можно получить из информационных материалов. Отложите финансовые вопросы до следующего дня. В первый лунный день деньги требуют особого внимания: не берите в долг, не отдавайте долги и не занимайтесь обменом валюты.

Здоровье: Иммунитет пока слаб, поскольку организм только начинает набирать энергию. Первый день Луны связан с головным мозгом и лицевой частью головы. В этот день избегайте переутомления, употребления алкоголя и острой, очень горячей пищи.

Стрижка волос: Лучше отложить поход к парикмахеру на этот день.

Отношения и брак: В этот день благоприятно прощать обиды как друзьям, так и недругам. Это может ускорить реализацию ваших планов. В день новолуния не рекомендуется устраивать свадьбы.

Сон в ночь с 11 на 12 января

Сны в этот день часто бывают легкими: положительные могут принести радость, а на отрицательные стоит просто не обращать внимание.

Совет на 12 января по лунному календарю

Считается, что строить негативные планы в первый лунный день может быть рискованным, так как они могут привести к несчастью. Это момент, когда стоит избегать создания проблем для других, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

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