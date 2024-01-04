Лунный календарь 5 января 2024 года: спутник укажет, какие неприятности могут произойти

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 5 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
5 января - убывающая Луна. С 01:53 - 25-й день лунного цикла. Луна в Весах.
Влияние Луны на человека 5 января
Вот и наступил день пассивности, и рекомендуется провести его в спокойствии и уединении. Не стоит начинать новые начинания, однако завершение начатых дел будет актуальным. Выполняйте все задачи без спешки, избегая лишнего напряжения и нервных потрясений. Отсекайте себя от случайных контактов и неожиданностей.
Влияние Луны 5 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: В общем, это неплохой день для финансовой активности и судебных дел.
Здоровье: Для тех, кто болен, особенно важно получить быструю помощь в этот день. Будьте внимательны к близким. Это также отличное время для занятий лечебным голоданием и другими процедурами, направленными на укрепление здоровья.
Стрижка волос: Идеальный момент для смелых, новаторских, экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Сегодня также подходит для окрашивания волос в необычный для вас цвет. Однако привычную стрижку, которую вы поддерживаете много лет, лучше отложить, чтобы избежать неожиданных результатов.
Отношения и брак: День общего спокойствия, сосредоточенности и вдумчивости. Посвятите время личным делам и созерцанию. Считается, что этот день не является подходящим для заключения браков.
Сон в ночь с 4 на 5 января
В этот день возможны неприятные сновидения. После пробуждения трижды повторите фразу: "Куда ночь, туда и сон." Затем утром откройте холодный водопровод, шепотом расскажите воде свой сон (вода смоет его). После этого прочтите молитву.
Совет на 5 января по лунному календарю
Цель этого дня заключается в том, чтобы побудить человека задуматься о своем характере, личности, поведении, мировоззрении, убеждениях и нравах. Высшей задачей этого лунного дня является обучение любви к себе. Без этого сложно достичь гармонии с самим собой, успокоиться и наладить жизненный ритм.
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