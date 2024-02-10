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Лунный календарь на 11 февраля: почему это самое неподходящее время для брака

Лидия Неплях
10 февраля 2024, 19:04
В это время начинают формироваться события месяца, поэтому постарайтесь настроиться на позитивный лад.
Лунный календарь на 11 февраля
Лунный календарь на 11 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (the.z.axis)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 11 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

11 февраля - Новая Луна. С 09:02 - 3-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 11 февраля

Сегодня вы испытываете полноту сил и энергии. В это время начинают формироваться события месяца, поэтому постарайтесь настроиться на позитивный лад, чтобы ваша жизнь развивалась благоприятно в ближайшем будущем. Будьте активными — вложенная важным делам энергия сегодня вернется к вам вдвойне.

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Влияние Луны 11 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: На работе проявите решимость и настойчивость. В своих делах будьте настоящими бойцами. Сегодня придется быть лидерами, а не последователями. Однако следует контролировать негативные эмоции. Никто не собирается уступать. В этот день руководители, клиенты и партнеры, вероятно, будут настроены не самым дружелюбным образом. Смело беритесь за самые сложные задачи, не поддавайтесь перед трудностями. Сегодня можно добиться многого! Успех приносит коммерческая деятельность, возможно, откроются новые перспективы. Однако следует быть осторожными с финансами — сегодня не лучший день для финансовых решений, и, следовательно, возможны потери.

Здоровье: Заболевания, начавшиеся в этот лунный день, или полученные травмы требуют немедленного вмешательства. Сегодня особенно полезно посетить баню. Физические нагрузки также будут полезны и могут быть интенсивными. Природа поможет организму избавиться от застоявшейся энергии, насытит кровь кислородом, что благоприятно скажется на вашем самочувствии и здоровье. Этот день подходит для занятий воинскими искусствами. Особенно полезно освоить айкидо — это идеальный день для победы, используя энергию противника (не только физически, но и психологически).

Стрижка волос: Положительно. Даже если результат не совсем удовлетворителен, волосы быстро отрастут. Не бойтесь изменений!

Отношения и брак: Разбираться в отношениях не рекомендуется в третий лунный день. Активные энергии дня могут вызвать эмоциональные схватки за лидерство. Будет разумно сдержать агрессию и проявить дипломатию и мягкость, при этом оставаясь верными своим убеждениям. Сегодняшняя энергетика настолько мощна, что слова обладают большой силой, и даже небольшие оскорбления могут привести к неприятным последствиям. Помните, что зло, посеянное вами, может принести горькие плоды. Считается, что сегодня не самое подходящее время для вступления в брак — это может привести к беспокойству и непредсказуемым ситуациям в семейной жизни.

Сон в ночь на 11 февраля

Сны в этот лунный день редко сбываются.

Совет на 11 февраля по лунному календарю

День полон различных опасностей, поэтому будьте внимательны. Пассивность сегодня не приветствуется. Используйте свои силы для мирных целей. Примета дня: разлитое масло может быть знаком того, что вы сошли с правильного пути. Нет, это не ассоциации с Булгаковым, но помните о значении масла.

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