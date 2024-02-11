УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лунный календарь на 12 февраля: для чего не подходит этот день

Лидия Неплях
11 февраля 2024, 20:16
Финансово этот день не является активным, решения лучше отложить.
Лунный календарь на 12 февраля
Лунный календарь на 12 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (mathias.koch_)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 12 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

12 февраля - растущаяя Луна. С 09:09 - 4-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 12 февраля

Сегодня могут возникнуть искушения, возможно, даже предстанет перед вами выбор между добром и злом, и вас может затянуть в негативное решение. Во второй половине дня вероятны конфликтные ситуации и настроение может ухудшиться. Необходимо сохранять спокойствие, избегать конфликтов и игнорировать провокации.

видео дня

Влияние Луны 12 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: В области бизнеса и финансов ваши усилия по улучшению деятельности предприятия окупятся быстро и принесут значительные результаты. Рекомендуется заняться спокойной работой с информацией, документами и архивами. Не стоит начинать новые дела или подписывать договоры сегодня, лучше отложить это на более благоприятное время.

Просмотр состояния дел позволит исправить ошибки, но сегодня последний шанс в данном лунном цикле. Финансово этот день не является активным, решения лучше отложить. Возможны задержки с финансовыми поступлениями. В области здоровья необходимо обратить внимание на начавшиеся недомогания или болезни, чтобы предотвратить осложнения.

Здоровье: Сегодня полезно посетить сауну, баню или принять ванну с морской солью для нейтрализации негативной энергии. Прогулка на природе или наслаждение музыкой также будут благоприятны.

Стрижка волос: Стрижка волос будет полезна для укрепления здоровья в связи с растущей Луной.

Отношения и брак: Считается, что этот день не подходит для заключения брака или помолвки, так как может привести к конфликтам и недопониманию. В отношениях лучше заниматься тихими домашними делами или провести время с семьей.

Сон в ночь на 12 февраля

Сны, в которых фигурируют родители, могут быть указанием на решение наследственных проблем. Особое внимание следует уделять снам, предупреждающим об опасности

Совет на 12 февраля по лунному календарю

Групповая работа не рекомендуется из-за возможной негативной энергии, а также следует проявлять заботу к природе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь
Реклама

Главное за день

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

21:50 Украина
Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

21:10 Украина
Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

19:32 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:50

Как увеличить себе пенсию: несложные трюки

21:50

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

21:17

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

21:10

Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

21:09

Львовская опера "отменила" украинскую певицу, которая выступала с россиянами

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
21:04

Гороскоп Таро з 12 по 18 февраля: у кого на этой неделе все сложится лучшим образом

20:16

Лунный календарь на 12 февраля: для чего не подходит этот день

20:00

Оккупанты на Донбассе построили из 2 тысяч вагонов "стену"-поезд против ВСУ - Deep State

19:32

Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

Реклама
19:19

Оккупанты запустили ИПСО о Сырском: ищут его родственников в России

19:13

"Рюрик! Нас обманули! Гитлер!": о чем бормотал пациент Путинмнение

19:04

Безусый юнец: Евгений Клопотенко удивил архивными фотами из своей юности

18:58

Вызвало панику у россиян: Игнат прокомментировал появление фото с "украинским" F-16

18:33

Орбан предлагает превратить Украину в "буферную зону"

18:32

Поощрение России к агрессии против НАТО: в Альянсе ответили на заявление Трампа

18:13

Какие продукты всегда должны быть дома: простые ответы

18:00

Почему копилки в виде свиньи: выбор на нее пал не случайноВидео

17:45

Единственная дочь Кузьмы Скрябин раскрыла подробности смерти матери артиста

17:41

Вот, что будет если поставить теплый суп в холодильник: неожиданный ответ

17:05

Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно

Реклама
17:02

Никакой горечи: как приготовить лук, чтобы он был сладким и нежным

16:49

"Дам только один комментарий": блогерка Шаманская заподозрила певицу Тринчер в плагиате

16:08

Это остановит врага: полковник ВСУ оценил продвижение РФ на важном направлении

16:06

"У нас есть равенство с РФ по дронам-камикадзе": глава Минцифры высказался о БПЛА

15:58

Женщина призналась мужу в измене: его реакция вызвала у нее ступор

15:52

ГПСУ порвала российский флаг во время штурма оккупантов: эпичные кадрыВидео

15:25

Для чего в супер клей добавляют соду: способ, о котором знает далеко не каждый

15:17

Самая главная цель для врага: в ВСУ оценили угрозу наступления на Харьков

15:15

Лилия Ребрик на последних сроках беременности снялась в дерзком луке

15:01

У Путина выдали новое циничное заявление о переговорах с Украиной

14:51

Наев узнал о своем увольнении из СМИ: генерал сделал заявление

14:42

Удары по Крыму и "мосту Путина": в ВСУ раскрыли решительные планы

14:01

Любовный гороскоп с 12 по 18 февраля: что ждет каждый знак в День святого Валентина

13:58

"Будет сложно": Романенко раскрыл успехи и неудачи Сырского на фронте

13:52

Маск снова оскандалился поддержкой оккупантов: настаивает, что Крым - "российский"

13:50

Церковный праздник 12 февраля: почему в этот день нужно мириться

13:48

Путин может напасть на 4 страны: глава Мюнхенской конференции раскрыл планы РФ

13:14

Боец ВСУ о мобилизации: "Люди не понимают, насколько драматична ситуация"

12:58

"Шахеды" массово запустили с двух направлений: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

12:54

Трамп обратился к Сенату и разразился "условием" о помощи Украине

Реклама
12:40

Только гений найдет лицо в тарелке за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

12:15

Похудел до костей: история мариупольского защитника, пережившего "концлагеря" в РФ

12:13

Не alyona alyona & Jerry Heil: Кондратюк назвал своего любимчика Нацотбора-2024Видео

12:04

В ВСУ назвали сценарий, при котором войска РФ могут окружить Авдеевку

11:59

"Ситуация напряженная": генерал назвал территории, куда оккупанты бросили все силы

11:48

Такой же, как в Макдональдсе: готовим легендарный сладкий пирог с вишней

11:22

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: кому повезет с деньгами

11:12

Юный сын Андрея Шевченко решил принять украинское гражданство - СМИ

11:10

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Козерогам - ненужные расходы, Рыбам - конфликты

10:53

Российский политтехнолог раскрыл сценарий падения режима Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять