Лунный календарь на 12 февраля: для чего не подходит этот день

Финансово этот день не является активным, решения лучше отложить.

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Лунный календарь на 12 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (mathias.koch_)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 12 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

12 февраля - растущаяя Луна. С 09:09 - 4-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 12 февраля

Сегодня могут возникнуть искушения, возможно, даже предстанет перед вами выбор между добром и злом, и вас может затянуть в негативное решение. Во второй половине дня вероятны конфликтные ситуации и настроение может ухудшиться. Необходимо сохранять спокойствие, избегать конфликтов и игнорировать провокации.

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Влияние Луны 12 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: В области бизнеса и финансов ваши усилия по улучшению деятельности предприятия окупятся быстро и принесут значительные результаты. Рекомендуется заняться спокойной работой с информацией, документами и архивами. Не стоит начинать новые дела или подписывать договоры сегодня, лучше отложить это на более благоприятное время.

Просмотр состояния дел позволит исправить ошибки, но сегодня последний шанс в данном лунном цикле. Финансово этот день не является активным, решения лучше отложить. Возможны задержки с финансовыми поступлениями. В области здоровья необходимо обратить внимание на начавшиеся недомогания или болезни, чтобы предотвратить осложнения.

Здоровье: Сегодня полезно посетить сауну, баню или принять ванну с морской солью для нейтрализации негативной энергии. Прогулка на природе или наслаждение музыкой также будут благоприятны.

Стрижка волос: Стрижка волос будет полезна для укрепления здоровья в связи с растущей Луной.

Отношения и брак: Считается, что этот день не подходит для заключения брака или помолвки, так как может привести к конфликтам и недопониманию. В отношениях лучше заниматься тихими домашними делами или провести время с семьей.

Сон в ночь на 12 февраля

Сны, в которых фигурируют родители, могут быть указанием на решение наследственных проблем. Особое внимание следует уделять снам, предупреждающим об опасности

Совет на 12 февраля по лунному календарю

Групповая работа не рекомендуется из-за возможной негативной энергии, а также следует проявлять заботу к природе.

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