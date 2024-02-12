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Лунный календарь на 13 февраля: на что нужно срочно обратить внимание в этот день

Лидия Неплях
12 февраля 2024, 19:05
Сегодня важно соблюдать баланс в питании, избегая переедания или голодания.
Лунный календарь на 13 февраля
Лунный календарь на 13 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (moonblesing)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 13 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

13 февраля - растущаяя Луна. С 09:09 - 5-й день лунного цикла. Луна в Овне.

Влияние Луны на человека 13 февраля

Сегодня благоприятствует творческой активности, но если у вас есть сомнения, лучше отложить важные решения на другой день, чтобы избежать возможных проблем из-за нерешительности.

видео дня

Влияние Луны 13 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Не стоит начинать новые дела сегодня; лучше завершить уже начатые. Партнеры, клиенты, руководство и коллеги не будут склонны к компромиссам. Будьте осторожны с имуществом, потерянное сегодня, возможно, уже не вернется. День не самый благоприятный для финансовых мероприятий, поэтому лучше решать такие вопросы в другое время, но отдавать долги — вполне благоприятно.

Здоровье: Сегодня важно соблюдать баланс в питании, избегая переедания или голодания. Полезно прием травяных отваров, но стоит ограничить потребление пищи животного происхождения. Любые проявления болезни следует воспринимать серьезно и незамедлительно обращаться за помощью.

Стрижка волос: Сегодня благоприятный день для посещения парикмахера. Уход за волосами способствует их росту и укреплению.

Отношения и брак: Проявление эмоций и чувств вполне уместно сегодня, и вас поймут правильно. Вторая половина лунного дня особенно подходит для романтических свиданий. Вступать в брак сегодня не рекомендуется из-за возможного отсутствия стабильности и уверенности в будущем.

Сон в ночь на 13 февраля

Обратите внимание на свои сновидения — они могут содержать важную информацию. Плач во сне может указывать на процесс очищения организма. Сны о дороге и движении сулят благополучие, но неприятные сновидения могут быть сигналом о необходимости заботы о здоровье.

Совет на 13 февраля по лунному календарю

Сегодняшний день может стать неудачным для преступников, поскольку любые преступные действия могут быть раскрыты и наказаны соответственно.

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