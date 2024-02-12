Лунный календарь на 13 февраля: на что нужно срочно обратить внимание в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 13 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
13 февраля - растущаяя Луна. С 09:09 - 5-й день лунного цикла. Луна в Овне.
Влияние Луны на человека 13 февраля
Сегодня благоприятствует творческой активности, но если у вас есть сомнения, лучше отложить важные решения на другой день, чтобы избежать возможных проблем из-за нерешительности.
Влияние Луны 13 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: Не стоит начинать новые дела сегодня; лучше завершить уже начатые. Партнеры, клиенты, руководство и коллеги не будут склонны к компромиссам. Будьте осторожны с имуществом, потерянное сегодня, возможно, уже не вернется. День не самый благоприятный для финансовых мероприятий, поэтому лучше решать такие вопросы в другое время, но отдавать долги — вполне благоприятно.
Здоровье: Сегодня важно соблюдать баланс в питании, избегая переедания или голодания. Полезно прием травяных отваров, но стоит ограничить потребление пищи животного происхождения. Любые проявления болезни следует воспринимать серьезно и незамедлительно обращаться за помощью.
Стрижка волос: Сегодня благоприятный день для посещения парикмахера. Уход за волосами способствует их росту и укреплению.
Отношения и брак: Проявление эмоций и чувств вполне уместно сегодня, и вас поймут правильно. Вторая половина лунного дня особенно подходит для романтических свиданий. Вступать в брак сегодня не рекомендуется из-за возможного отсутствия стабильности и уверенности в будущем.
Сон в ночь на 13 февраля
Обратите внимание на свои сновидения — они могут содержать важную информацию. Плач во сне может указывать на процесс очищения организма. Сны о дороге и движении сулят благополучие, но неприятные сновидения могут быть сигналом о необходимости заботы о здоровье.
Совет на 13 февраля по лунному календарю
Сегодняшний день может стать неудачным для преступников, поскольку любые преступные действия могут быть раскрыты и наказаны соответственно.
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