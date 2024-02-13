Лунный календарь на 14 февраля: что принесет много счастья в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
14 февраля - растущая Луна. С 09:24 - 6-й день лунного цикла. Луна в Овне.
Влияние Луны на человека 14 февраля
Сегодня у вас наступает благоприятное время, сопровождаемое удачей и усилением интуиции. Ваша интуиция надежна, и ей можно смело довериться. Возможно, вы даже почувствуете склонность к ясновидению и телепатии.
Влияние Луны 14 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: В настоящий день руководство склонно к доброжелательному отношению к подчиненным, а клиенты также расположены благоприятно. Во многих областях можно ожидать успеха. Это хороший момент задуматься о важных проектах, достижении целей и получении желаемого. Сегодня предоставляется прекрасная возможность проявить свои умения и таланты. День подходит для научных исследований и групповой работы.
Здоровье: Больные быстро выздоравливают. Рекомендуется обратить внимание на состояние бронхов и верхних дыхательных путей. Кроме того, день благоприятен для омоложения.
Стрижка волос: Сегодня отличное время для стрижки, которая может оказать положительное влияние не только на волосы, но и на цвет лица, а возможно, и на общее состояние здоровья.
Отношения и брак: Сегодняшний день обещает радость и любовь, становясь для многих временем счастья. Это прекрасный момент для наслаждения общением. Считается, что сегодняшний день благоприятен для заключения брака и создания семьи.
Сон в ночь на 14 февраля
Оставьте сегодняшние сны в тайне, не делитесь ими с другими.
Совет на 14 февраля по лунному календарю
Сегодня лучше воздержаться от одалживания как денег, так и вещей. Иначе можно рискнуть потерять покой и удачу, которые дарителя предоставил вместе с одалживаемым.
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