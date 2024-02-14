УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь на 15 февраля: что нельзя есть в этот день

Лидия Неплях
14 февраля 2024, 19:10
Берегите себя, так как сегодня легко подхватить простуду.
Лунный календарь на 15 февраля
Лунный календарь на 15 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (moon_loverclub)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 15 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

15 февраля - растущаяя Луна. С 09:32 - 7-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 15 февраля

Энергию этого дня стоит направить на благо себе и окружающим. Хорошее время для общения, однако лучше провести его в уединении. Вторая половина этого периода обладает хаотической энергией, и только ответственность и организованность помогут справиться с ней. Важно быть внимательным к своим словам, так как они имеют особое значение сегодня.

видео дня

Влияние Луны 15 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Партнеры доверяют в этот день, появляется возможность привлечь новых клиентов и союзников. Подходящее время для подачи налоговой отчетности. Взаимодействие с высокопоставленными государственными чиновниками обещает благоприятные результаты. Также это время удачно для защитников справедливости, поскольку Луна на их стороне. Это благоприятный момент для проведения переговоров, установления новых контактов и различных мероприятий, связанных с энергией слов. Не забывайте поощрять своих сотрудников, это способствует успеху компании и создает дружественную атмосферу в коллективе.

Здоровье: Берегите себя, так как сегодня легко подхватить простуду. Хирургические операции рекомендуется проводить в этот день, однако стоит воздержаться от удаления зубов. Болезни, начавшиеся сегодня, легче поддаются лечению. Рекомендуется избегать куриного мяса и яиц.

Стрижка волос: Подходящее время для окрашивания волос, но лучше отложить стрижку.

Отношения и брак: Выражайте добрые пожелания себе и близким, но избегайте лжи, так как она может принести разрушительные последствия. Считается, что сегодня хороший день для заключения брака, особенно если у супругов есть общие интересы и цели. В противном случае, брак может стать испытанием.

Сон в ночь на 15 февраля

Считается, что сны в этот день могут иметь пророческий характер и сбываться быстро.

Совет на 15 февраля по лунному календарю

Важно избегать лжи, так как она обладает большой разрушительной силой. Также не стоит произносить негативные слова и действовать агрессивно. Если видите во сне боевого петуха, это может быть знаком возможной беды.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь
Реклама

Главное за день

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

20:20 Украина
НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

20:06 Мир
Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

19:30 Синоптик
Все главные новости

Популярное

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится 20042

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление 6091

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина 5742

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина

Сможет ли Киев «отжать» украинские земли в РФ: эксперт дал неожиданный ответ 3675

Сможет ли Киев "отжать" украинские земли в РФ: эксперт дал неожиданный ответ

Последние новости

20:25

В производстве Россией ракет и вертолетов появилось "но": ответ Игната

20:20

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

20:06

НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

19:30

Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

19:24

Угроза большого штурма: РФ нацелилась на крупный город на востоке – эксперт

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
19:16

The Hill: Республиканцы усиливают давление на Джонсона из-за помощи Украине

19:10

Новые страдания и метания диктатора Путинамнение

19:10

Лунный календарь на 15 февраля: что нельзя есть в этот день

19:05

"Сегодня это Украина, завтра - Тайвань": в НАТО призвали предоставить Украине $60 млрд

Реклама
18:39

В Telegram реально угрожает безопасности Украины: спикер ГУР сделал заявление

18:32

Россия ударила по Харьковщине: попала в двухэтажку, много раненых

18:20

За голую вечеринку: Лолита собирается восстанавливать храм на оккупированных территориях

18:16

Ослепить артиллерию РФ: Зеленский поручил создать новую систему по борьбе с БПЛА

18:12

Роман Цимбалюк. "Куников" потонул - прорисовывается план Украины по КрымуВидеоблоги

18:07

Россияне взяли под огневой контроль единственную дорогу к Авдеевке - ОВА

18:05

Поднимут ли в Украине тарифы на свет, газ и тепло: в Раде ответили

18:00

Решит сразу 2 проблемы: зачем класть сахар в холодильник

17:52

Удар по "Куникову": Столтенберг обратился к ВСУ с похвалой

17:34

Jerry Heil оценила скандал с деньгами из госбюджета на нацотбор "Евровидения-2024"

17:30

Как сохранить отношения на расстоянии: 2 важнейших совета от психологаВидео

Реклама
17:30

"Будет значить объявление войны": военный о влиянии КНР на производство дронов в Украине

17:27

Так сильно тебя люблю: новая девушка Началджиоглу показала сюрприз от турецкого бойфренда

17:21

РФ планирует победу с захватом Харькова и Одессы: в RUSI дали тревожный прогноз

17:17

Новое наступление россиян в Украине: в ГУР назвали дату и оценили угрозу

16:56

ЕС может увеличить для Украины уже указанную помощь в 50 миллиардов евро - посол

16:34

Будет много горя и несчастья: что ни в коем случае нельзя делать с зеркаломВидео

16:19

Украинские перевозчики будут блокировать польские фуры прямо на границе

16:17

БДК атаковали с разных сторон: раскрыта тактика уничтожения Цезаря Куникова

16:12

РФ готовится к новому масштабному наступлению: силы врага равны Авдеевским - ВСУ

15:56

Точно зацветет: девушка показала, чем нужно поливать цветокВидео

15:44

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик назвала дату опасной погоды

15:42

Зефир в домашних условиях: как нужно делать тающее во рту лакомствуВидео

15:30

Идет на рекорд: Сергей Тигипко в восьмой раз станет отцомВидео

15:21

"Это не сработает": военный о том, что не так с указом Зеленского о Силах БПЛА

15:14

РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

15:01

Закупают все подряд: военный назвал главную проблему для украинских дронов

14:30

В России скончалась актриса "Бриллиантовой руки"

14:29

Поставка современных дронов для Украины: еще одна страна присоединилась к коалиции

14:29

Церковный праздник 15 февраля: почему нельзя класть деньги на кухонный стол

14:25

Китай сыграл на руку Путину: скрыто поддержал РФ и выдвинул абсурдное требование

Реклама
14:14

Яркие конкурсы и новый капитан: когда смотреть премьеру нового сезона "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:07

"Большинство моряков погибли": в ГУР озвучили детали уничтожения "Цезаря Куникова"

14:03

Зачем класть мел в холодильник: секрет опытных хозяек

13:47

MamaRika рассказала про свой ЛГБТ-опыт: "Не против повторить"

13:19

Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути

13:13

Денисенко умилила фанатов тем, как муж-воин поздравил ее с Днем святого Валентина

13:10

"Инициатива" Трампа о помощи Украине: республиканцы с ним поговорили, детали

13:05

Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны

12:54

Почему нельзя нервничать беременным: как справиться со стрессами и избежать последствийВидео

12:44

Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный "сюрприз" оккупантам под Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять