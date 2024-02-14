Лунный календарь на 15 февраля: что нельзя есть в этот день

Берегите себя, так как сегодня легко подхватить простуду.

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Лунный календарь на 15 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (moon_loverclub)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 15 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

15 февраля - растущаяя Луна. С 09:32 - 7-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 15 февраля

Энергию этого дня стоит направить на благо себе и окружающим. Хорошее время для общения, однако лучше провести его в уединении. Вторая половина этого периода обладает хаотической энергией, и только ответственность и организованность помогут справиться с ней. Важно быть внимательным к своим словам, так как они имеют особое значение сегодня.

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Влияние Луны 15 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Партнеры доверяют в этот день, появляется возможность привлечь новых клиентов и союзников. Подходящее время для подачи налоговой отчетности. Взаимодействие с высокопоставленными государственными чиновниками обещает благоприятные результаты. Также это время удачно для защитников справедливости, поскольку Луна на их стороне. Это благоприятный момент для проведения переговоров, установления новых контактов и различных мероприятий, связанных с энергией слов. Не забывайте поощрять своих сотрудников, это способствует успеху компании и создает дружественную атмосферу в коллективе.

Здоровье: Берегите себя, так как сегодня легко подхватить простуду. Хирургические операции рекомендуется проводить в этот день, однако стоит воздержаться от удаления зубов. Болезни, начавшиеся сегодня, легче поддаются лечению. Рекомендуется избегать куриного мяса и яиц.

Стрижка волос: Подходящее время для окрашивания волос, но лучше отложить стрижку.

Отношения и брак: Выражайте добрые пожелания себе и близким, но избегайте лжи, так как она может принести разрушительные последствия. Считается, что сегодня хороший день для заключения брака, особенно если у супругов есть общие интересы и цели. В противном случае, брак может стать испытанием.

Сон в ночь на 15 февраля

Считается, что сны в этот день могут иметь пророческий характер и сбываться быстро.

Совет на 15 февраля по лунному календарю

Важно избегать лжи, так как она обладает большой разрушительной силой. Также не стоит произносить негативные слова и действовать агрессивно. Если видите во сне боевого петуха, это может быть знаком возможной беды.

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