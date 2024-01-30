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Лунный календарь на 31 января: какие возможности ждут вас в этот день

Лидия Неплях
30 января 2024, 19:36
Болезни не представляют опасности, но нужен серьезный и внимательный уход.
Лунный календарь на 31 января 2024 года
Лунный календарь на 31 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (ig_shotz_trees)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 31 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

31 января - убывающая Луна. С 23:36 - 21-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 31 января

Пробуждаются эмоции благородства и справедливости, а также чувство порядка. Люди ощущают решимость изменить что-то в своей жизни или решить накопившиеся вопросы. Этот день приносит ощущение братства, иногда переходящее в дружелюбие.

видео дня

Влияние Луны 31 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: В области бизнеса и финансов этот период благоприятен для новых начинаний, обеспечивая неудержимый прогресс и быстрый профессиональный рост. При выполнении задач можно рассчитывать на поддержку коллег. Коллективная работа, совместное принятие решений и разработка планов обещают быть очень продуктивными. Не упустите возможность получить интересные предложения, связанные с расширением бизнеса, и установить новые контакты. Расширение деятельности на международном уровне, особенно с иностранными партнерами, обещает перспективы. Эти контакты могут существенно улучшить ваше финансовое положение в будущем.

Здоровье: Относительно здоровья, болезни не представляют опасности, но нужен серьезный и внимательный уход. В этот день благоприятно избавиться от вредных привычек ради здоровья. Нагрузка на печень противопоказана, поскольку существует опасность воздействия ядов и токсинов. Рекомендуется проведение процедур по кровоочистке, употребление отваров из трав, а также употребление моркови, клюквы, свеклы, рябины и гранатов. Также полезны ванны, душ, обливания, закаливание, фитотерапия и общая гигиеническая процедура - любое физическое и духовное очищение.

Стрижка волос: Стрижка волос сегодня благоприятна, а окраска тоже будет успешной, особенно если выбран светлый оттенок.

Отношения и брак: В отношениях этот период способствует дружбе и объединению людей, что особенно благоприятствует путешествиям и общению со старыми друзьями. Не забывайте также о родственниках, находящихся вдали. Относительно брака, считается, что этот день подходит для заключения брака.

Сон в ночь с 30 на 31 января

Сны в этот день не несут особого значения.

Совет на 31 января по лунному календарю

Важно придерживаться принципов честности и справедливости даже в мелочах.

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