Лунный календарь на 6 января 2024 года: не принимайте серьезных решений

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 15 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
6 января - убывающая Луна. С 11:50 - 26-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 6 января
На личность воздействуют самодовольство и самообман, являющиеся доминирующими чертами этого дня. Для избежания негативного влияния требуется выдержка, сила воли и способность относиться к происходящему с умиротворением, даже с юмором. Постоянные колебания настроения делают этот день особенно трудным.
Влияние Луны 6 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов рекомендуется решать простые вопросы, но не принимать серьезные решения. День представляет опасность для работы и бизнеса, поэтому необходимо избегать действий, которые могут повлечь серьезные последствия. Внимание следует уделить окружающей среде, так как среди оппонентов могут появиться те, кто несет негативные намерения. Адвокаты, вероятно, ощутят успех.
Здоровье: В отношении здоровья следует быть бдительными, поскольку для больных или недомогающих существует риск серьезной опасности без своевременной помощи.
Стрижка волос: Стрижку волос лучше отложить, чтобы избежать возможного воздействия на уже нестабильное настроение.
Отношения и брак: Отношения в этот день лучше ограничить, общаясь только по необходимости или с самыми надежными людьми.
Сон в ночь с 5 на 6 января
Сны, увиденные в этот день, указывают на уровень гордыни и самовлюбленности. Важно трезво оценить себя и свои качества, избегая чрезмерного возвышения или уничижения.
Совет на 6 января по лунному календарю
Вождение требует особой внимательности на дорогах, бережного отношения к автомобилю и избежания его оставления без присмотра. Для путешественников день не благоприятен из-за возможных межличностных конфликтов, а также повышенной вероятности воровства и ограблений.
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