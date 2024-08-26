Лунный календарь на сентябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный календарь на сентябрь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лунный календарь на сентябрь 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

Фазы Луны в сентябре 2024 года:

Молодая Луна: 3 сентября видео дня

Полная Луна: 18 сентября

Растущая Луна: 4-17 сентября

Убывающая Луна: 1-2 сентября, 19-30 сентября

Лунный календарь на сентябрь - благоприятные дни

Благоприятные дни важных дел: 7, 8, 9, 16.

Благоприятные дни для работы: 2, 3, 10, 21, 22, 23, 24, 27, 30.

Благоприятные дни для посещения врача, а именно: стоматолога: 18, 23, 24, 26.

Благоприятные дни для поездок: 10, 12, 13, 17, 23.

Благоприятные дни для свадьбы и других праздников: 6, 7, 8, 16, 23.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на сентябрь - неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни в сентябре 2024 года: 3, 5, 7, 11, 14, 17, 25.

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