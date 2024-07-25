Лунный календарь стрижек на август 2024: когда обрезать кончики и красится

Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в августе 2024 года обратитесь к лунному календарю.

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Лунный календарь стрижек на август / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лето - идеальное время для перемен, включая и смену прически. Астрологический аспект также играет роль в том, как выглядят ваши волосы, поэтому для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в августе 2024 года обратитесь к лунному календарю.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2024

Благоприятные дни для стрижки волос в августе 2024 года:8, 12, 15, 17, 25, 27, 31 число. Эти дни считаются наиболее подходящими для радикальных изменений в прическе.

Когда нельзя стричь волосы в августе

На 3, 4, 20, 21, 22, 28 и 29 числа августа стрижку волос лучше не планировать из-за фаз Луны. В эти дни волосы могут начать выпадать и выглядеть тусклыми после стрижки. 19 августа также не является благоприятным днем для стрижки.

видео дня

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Когда лучше красить волосы в августе 2024

Традиционно в последний месяц лета завершается сезон отпусков, и возвращаться на работу хочется полными сил и обновленными. Одним из лучших способов освежить свой внешний вид является окрашивание волос. Чтобы цвет был насыщенным, стойким и не повреждал волосы, в августе 2024 года рекомендуется выбрать для окрашивания следующие дни: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25 и 31 августа.

Дополнительно, хорошими датами для окрашивания являются 6, 7, 17, 18 и 27 августа. Вы можете смело экспериментировать с имиджем в эти дни, чтобы встретить осень с обновленным и ярким образом.

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