Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в сентябре 2024 года обратитесь к лунному календарю.

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Лунный календарь стрижек на сентябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Осень - идеальное время для перемен, включая и смену прически. Астрологический аспект также играет роль в том, как выглядят ваши волосы, поэтому для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в сентябре 2024 года обратитесь к лунному календарю.

Когда лучше подстричься в сентябре месяце?

Благоприятные дни для стрижки волос в августе 2024 года: 1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 сентября. Эти дни считаются наиболее подходящими для радикальных изменений в прическе.

Когда нельзя стричь волосы в сентябре

На 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 числа августа стрижку волос лучше не планировать из-за фаз Луны. В эти дни волосы могут начать выпадать и выглядеть тусклыми после стрижки.

видео дня

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Когда лучше красить волосы в сентябре 2024

1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, и 23 сентября – удачные дни для окрашивания волос, когда качество процедуры будет на высоте. Эти даты – отличное время для экспериментов с цветом. Обращай внимание на лунный календарь перед любыми изменениями в уходе за волосами, и твои пряди будут сиять здоровьем и красотой!

Дополнительно, хорошими датами для окрашивания являются 6, 7, 17, 18 и 27 августа. Вы можете смело экспериментировать с имиджем в эти дни, чтобы встретить осень с обновленным и ярким образом.

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