Любовный гороскоп с 12 по 18 февраля: что ждет каждый знак в День святого Валентина

Личная жизнь Рыб скоро окажется под прикрытием, но это не значит, что им не повезет и вони не получат удовольствия.

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Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 12 по 18 февраля?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Мечты могут сбываться прямо сейчас, Овны! Это особенно хорошо, если вы празднуете День святого Валентина. Возможно, вы получите от своего возлюбленного все, чего желали в эмоциональном плане. Ваши чувства могут быть подтверждены, а ваш разум уважен так, как вы всегда надеялись, независимо от того, озвучивали вы эту надежду или нет. Осознание того, что вы полностью приняты своим возлюбленным просто за то, что являетесь своим подлинным "я", - это, безусловно, воплощение мечты. Одиноки? Есть масса признаков того, что кто-то обратил на вас внимание в социальных сетях или в приложении для знакомств. С этим человеком стоит познакомиться - будьте открыты.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе вы можете быть настолько заняты восхождением на гору профессионального успеха, что у вас останется мало времени на романтические возможности или развитие существующих отношений. Не исключено, что ваш возлюбленный подумает, что вы холодны или отстранены от него из-за того, что вы сосредоточились на других текущих проектах. Уделите время и напомните им, что если ваше внимание сосредоточено где-то еще, это не значит, что вы не любите друг друга. Втайне, однако, даже необходимость делать это может вас раздражать. Одиночка? На этой неделе вы думаете только о своих карьерных перспективах.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Вы возлагаете большие надежды на любовь - и не зря! Поскольку в пятницу Венера и Марс окажутся в вашем 9-м Доме полетов, космические влюбленные подарят вам особый заряд веры и уверенности в себе, когда речь зайдет о романтических делах. Ни с кем не встречаетесь в данный момент? Не теряйте бдительности, ведь вы можете встретить кого-то особенного, пока занимаетесь академическим или духовным развитием. Этот человек может появиться в вашей жизни как мудрый и по-настоящему оригинальный. Вы будете на крючке! Если вы уже состоите в отношениях, то вы и ваш возлюбленный можете запланировать поездку за границу. Это было бы так романтично!

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Здесь становится жарко, Рак, и не только в этом смысле. На этой неделе вы можете предаться эротическому возбуждению, это уж точно. Если вы состоите в отношениях, то вы и ваш возлюбленный готовы исследовать более глубокую интимную связь, в которой вы будете раскрываться потенциально множеством различных способов. Вы можете укрепить как ментальную связь, так и физическую. Вы пока одиноки? Возможно, к вам обратится кто-то, кто очень четко обозначит свой интерес. В любом случае, вы и любовный интерес можете испытать сексуальную, почти навязчивую тягу друг к другу. Скорее всего, вы не сможете игнорировать это, но будьте осторожны!

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Это будет очень вкусное время для вас в сердечных делах. Хотя в начале недели вы и ваш партнер можете поссориться, благодаря напористому Марсу, вошедшему в ваш сектор отношений и усиливающему напряженный Плутон, вы оба быстро поймете, что, скорее всего, истинным виновником является скрытое сексуальное напряжение или неудовлетворенность. Выяснив это, вы сможете решить проблему. И тогда все пойдет как по маслу! Венера войдет в ваш сектор отношений в пятницу и соединится с Плутоном в субботу - к этому времени сила любви возобладает. Одиночка? Вы можете открыть в себе новые возможности для романтических партнеров. Странная, но радостная любовь уже на горизонте.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Этот День святого Валентина может стать одним из самых приятных для вас за последнее время! Венера проводит последние дни в вашем романтическом секторе, а во вторник соединится с магическим Нептуном в вашем секторе партнерства. Если вы состоите в отношениях, то можете рассчитывать на ощущение настоящей сказки с самым счастливым исходом. Если вы одиноки, вам не стоит беспокоиться о своем романтическом статусе. На самом деле, вы можете довериться Вселенной, что все так, как должно быть. Вы знаете, что ваша вторая половинка уже в пути.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Любовь витает в воздухе, независимо от того, одиноки ли вы, привязаны или находитесь где-то между ними! В эту среду Марс и Плутон столкнутся в вашем романтическом секторе, и на горизонте замаячит день ультрасексуальных отношений. Если вы одиноки, не стоит сомневаться в том, что вам удастся добиться своего. И практически нет смысла даже пытаться сопротивляться своим чувствам к вам, потому что космос болеет за эту любовную связь. Затем, в субботу, Венера соединится с Плутоном. Нынешняя любовная связь может стать более глубокой, чем вы могли предположить. Поскольку все это происходит в Водолее, благоприятны необычные, нетрадиционные любовные связи.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе вам предстоит многое уладить в домашних делах - особенно если вы уже состоите в партнерстве. К счастью, и вы, и ваш возлюбленный должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы все уладить. Тем не менее, чтобы разрешить дилемму, связанную с домом или недвижимостью, может потребоваться уникальный подход. Нестандартное мышление станет отличным способом решить проблему и одновременно скрасить любовные отношения. Если вы одиноки, то прежде чем вкладывать деньги в кого-то нового, стоит убедиться в том, что ваша домашняя обстановка гармонична и счастлива. У вас все получится!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Чем больше вы думаете о любви, тем больше она благословляет ваш мир. Может быть, это и манифестация, но в этом есть доля истины. Вы ничего не теряете, если попробуете! Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чего вам не хватает в любви, вам нужно перестроить свои мысли и сосредоточиться на том, что у вас есть. Вы также можете размышлять о желаемой любовной ситуации, как будто она уже стала реальностью. Чем больше внимания вы уделяете этим мыслям, тем больше вероятность того, что они станут реальностью. Думайте соответственно! Или же вам предстоит принять конкретное решение, касающееся вашей личной жизни. Вы можете сделать это без колебаний.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Возлюбленный или любовный интерес явно заинтересован в вашем профессиональном успехе - возможно, даже больше, чем вы сами! А может быть, они просто больше всех болеют за вас. Если это так, то вы, несомненно, почувствуете и оцените его любовь, когда будете максимально использовать свои текущие возможности для зарабатывания денег. Однако не исключено, что этот человек начинает видеть в вас своего рода сахарного папочку или мамочку, который будет финансировать все его проекты. Осторожно! Любовь не должна основываться на вашем личном успехе. Если их привязанность так легко купить, у вас может не быть того романтического будущего, которое вы хотели бы иметь с этим человеком.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе в вашей любовной жизни произойдет много "щелчков, тресков и хлопков" - независимо от того, каков ваш текущий статус отношений. Для начала, во вторник в ваш знак войдет Марс, который придаст вам сексуальную остроту и способность смело и уверенно добиваться того, чего и кого вы хотите. В пятницу в ваш уникальный знак войдет Венера, и вы станете еще более привлекательными, чем обычно! Качества, которые, как вам кажется, могут показаться странными или непривлекательными, на самом деле окажутся самыми привлекательными для других. Обе планеты также соединятся с Плутоном, усиливая вашу силу воли до тех пор, пока вы не сможете практически сотрясать землю в лучшую для вашего сердца сторону. Вот это да!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Ваша личная жизнь скоро окажется под прикрытием, но это не значит, что вам не повезет и вы не получите удовольствия. На самом деле, скорее всего, все будет наоборот. Просто вас и вашего возлюбленного больше интересует ваш собственный любовный пузырь! Вы можете обнаружить, что, отгородившись от остального мира, ваш роман может перерасти в нечто более глубокое, чем вы предполагали. Если вы одиноки, это неделя, когда можно провести глубокий поиск и исцеление души. Вы сможете освободиться от подсознательных шаблонов, которые, возможно, мешают вам испытать любовь, которую вы заслуживаете.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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