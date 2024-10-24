Математическая головоломка: только гении могут решить эту задачу за 7 секунд

Благодаря этой головоломке вы сможете проверить свои математические и аналитические навыки.

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Математическая головоломка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Головоломки - настоящая тренировка для мозга. Портал JapranJosh поделился задачей, которая проверит ваши математические знания.

На картинке можно увидеть головоломку, которая состоит из разных видов фруктов.

Ваша задача - решить математическое задание за 7 секунд.

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Такой вид головоломок не только проверяет внимательность, но и развивает навыки быстрого мышления и наблюдения. Несмотря на то, что задание может показаться простым, оно требует концентрации и быстрой реакции.

Прежде всего посмотрите на изображение и начинайте внимательно сопоставлять все числа. Включайте секундомер и добавляйте полученные цифры.

Головоломка / фото: Jagran Josh

В случае если вы не смогли решить математическую задачу, ниже мы подготовили ответ.

В этой головоломке в конечном итоге получается число 25. Потому что банан = 12, гранат = 7, а виноград = 6. Все эти числа объединяем и получаем правильное решение.

Если вам понравилась головоломка, то попробуйте решить следующую задачу, где на рисунке нужно найти спрятанное лицо.

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