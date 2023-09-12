Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

Психолог Дмитрий Карпачев объяснил, почему может раздражат то, что муж лежит на диване.

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Почему мужчины любят лежать на диване / коллаж: Главред, фото: скриншот

Многие женщины хоть раз в жизни ощущали раздражение из-за того, что муж лежит на диване и ничего не делает. Однако с этим можно справиться. Психолог Дмитрий Карпачев рассказал, почему мужчины любят лежать на диване и как из-за этого не нервничать.

Что делать если муж пассивный и лежит на диване

Психолог Дмитрий Карпачев специализируется на семейной психологии и помогает улучшить отношения в семье.

По словам Карпачева, женщина способна самостоятельно загонять себя в ситуацию, когда она лумает, что дом обязан быть идеально чистым, а холодильник - полным еды. Именно эти "заблуждения" по мнению эксперта мешают женщине расслабляться и отдыхать.

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Как правило именно в этот момент домой приходит мужчина, который расслабляется и отдыхает, что очень не нравится женщине. Однако проблема вовсе не в том, что муж лежит, а в том, что женщина не сама себе не может это позволить, считает эксперт.

Ваша злость и агрессия - это не про то, что он отдыхает. Это про то, что вы - не отдыхаете. Это про то, что он может позволит себе то, о чем вы даже помыслить боитесь, - объясняет Карпачев.

Дмитрий Карпачев советует равняться в этот момент на мужчину и учиться расслабляться тогда, когда вам этого хочется.

Смотрите видео о том, как реагировать на то, что муж лежит на диване:

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