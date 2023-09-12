УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

Елизавета Бельмас
12 сентября 2023, 17:50 обновлено 12 сентября, 17:54
77
Психолог Дмитрий Карпачев объяснил, почему может раздражат то, что муж лежит на диване.
Почему мужчины любят лежать на диване
Почему мужчины любят лежать на диване / коллаж: Главред, фото: скриншот

Многие женщины хоть раз в жизни ощущали раздражение из-за того, что муж лежит на диване и ничего не делает. Однако с этим можно справиться. Психолог Дмитрий Карпачев рассказал, почему мужчины любят лежать на диване и как из-за этого не нервничать.

Что делать если муж пассивный и лежит на диване

Психолог Дмитрий Карпачев специализируется на семейной психологии и помогает улучшить отношения в семье.

По словам Карпачева, женщина способна самостоятельно загонять себя в ситуацию, когда она лумает, что дом обязан быть идеально чистым, а холодильник - полным еды. Именно эти "заблуждения" по мнению эксперта мешают женщине расслабляться и отдыхать.

видео дня

Как правило именно в этот момент домой приходит мужчина, который расслабляется и отдыхает, что очень не нравится женщине. Однако проблема вовсе не в том, что муж лежит, а в том, что женщина не сама себе не может это позволить, считает эксперт.

Ваша злость и агрессия - это не про то, что он отдыхает. Это про то, что вы - не отдыхаете. Это про то, что он может позволит себе то, о чем вы даже помыслить боитесь, - объясняет Карпачев.

Дмитрий Карпачев советует равняться в этот момент на мужчину и учиться расслабляться тогда, когда вам этого хочется.

Смотрите видео о том, как реагировать на то, что муж лежит на диване:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дмитрий Карпачев интересные новости
Реклама

Главное за день

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:41 Украина
Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

17:33 Деньги
Линию оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

Линию оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

17:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

18:22

Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

17:50

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

17:33

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:29

Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

17:25

Линию оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

17:23

Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса: малоизвестная история названий

17:05

Как привлечь свою любовь: 5 талисманов для быстрого замужества

Реклама
16:57

Каких животных 12 сентября стоит остерегаться: важные приметы и запреты дня

16:48

В Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов: известно две версии

16:45

"РФ тонет": у Зеленского ответили на новые бредни Путина насчет войны в Украине

16:42

Три пары знаков зодиака могут расстаться до концы сентября

16:42

Родители шокировали выбором имени для дочери: в сети не верят, что оно реально

16:07

На Южном Кавказе прошли выборы: новым "президентом" Карабаха стал очередной ставленник Путина

16:00

Почему в Германии нельзя кормить голубей и какой штраф можно за это схлопотать

16:00

"Издевательство надо мной": Маринина высказалась про новую девушку Войтенко

15:44

Не просто песня: после развода с Брежневой Меладзе закрутил роман с молоденькой

15:40

Дырка - не приговор: что делать с протертыми джинсами

15:20

"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

Реклама
15:12

Головоломка для шестилетних детей поставила взрослых в тупик: на решение 20 секунд

14:55

"Результатов контрнаступления нет": Путин фантазирует о колоссальных "потерях" УкраиныВидео

14:50

Рената Литвинова "убила" поклонников сильнейшей худобой

14:38

Угроза войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

14:35

"Мой рок-н-ролл": Би-2 заменила свихнувшуюся Чичерину на Чулпан Хаматову

14:33

Что нельзя делать с розами осенью: хорошие советы по уходу за шикарными цветами

13:58

Польша против украинского зерна и не откроет свою границу - Моравецкий

13:55

Щенка бросили на улице и оставили душераздирающую записку

13:33

Говорить "україномовний" неправильно: телеведущий Максим Прудеус рассказал почему

13:07

ВСУ мощно ударили по базе российских дроновВидео

12:54

"Они нас провоцируют": Путин открыто угрожает ударом по украинским АЭСВидео

12:43

В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

12:32

"Миллионы" снарядов и ракет: как оружие из КНДР изменит ход войны в Украине - Reuters

12:23

Чем можно отбелить швы между плиткой: 3 средства уничтожат ржавчину и грязь

12:23

Можно ли целоваться с котом: к каким неприятностям это может привести

12:18

В Крыму прогремел мощный взрыв: оккупанты подняли вертолетыВидео

12:08

Киркоров снял штаны перед Собчак и показал ей своё пришитое филеВидео

12:07

Как похудеть в 3-х проблемных зонах: тренер показала упражнения на пресс, ноги и бедраВидео

12:02

У дочери Заворотнюк проблемы с законом из-за долгов

11:50

Умер популярный украинский музыкант

Реклама
11:40

Сорвал операцию ВСУ: в США требуют расследовать действия Маска со Starlink в Украине

11:34

Армия РФ перебрасывает на юг подмогу из Крыма: в ВСУ раскрыли причину

11:30

Кличко встретился с главой МИД Германии Бербок: обсуждалось предоставление Украине спецтехники

11:28

Психолог Наталья Холоденко рассказала, какие фильмы нужно посмотреть украинцам

11:18

Favbet Foundation передал морпехам ВСУ микроавтобус Volkswagen

10:48

"Эти ограничения неприемлемы": Зеленский ветировал законопроект об электронных декларацияхВидео

10:46

В Украине вырастут зарплаты и пенсии: названы сроки и кого это коснется

10:40

ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении - ISW

10:23

Как разгладить складки на кожаной обуви: будут как новые

10:11

Ракетоносители РФ прекратили дежурство в море: в ВСУ назвали две причины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять