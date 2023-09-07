Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина вас удивит

60-летний мужчина планирует протестовать за воротами, пока его не пустят внутрь.

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Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму / Фото: facebook.com/telemetro

60-летний испанец пытается попасть в тюрьму, хоть он не совершал никаких преступлений.

Хусто Маркес несколько дней стоял возле тюрьмы Альхаурин-де-ла-Торре в Малаге, надеясь, что его пустят внутрь. Его сфотографировали с табличкой с надписью "Я хочу в тюрьму", и он сообщил журналистам, что уже встретился с начальником тюрьмы, пишет odditycentral.

Сообщается, что мужчина страдает от рака, депрессии, беспокойства и проблем с сердцем. Он отчаянно пытается "перестать быть одиноким 24 часа в сутки", и что тюрьма — его лучший вариант для этого.

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"Я нигде не могу найти помощи, и попасть в тюрьму — лучшая идея, которая у меня была, но я не хочу совершать никаких преступлений", — сказал Маркес.

У него есть пятеро детей, которых он не видел и не разговаривал с ними несколько месяцев. Мужчина провел пару лет в тюрьме за хранение наркотиков, но утверждает, что был чист на протяжении трех десятилетий.

Мужчина хочет провести последние дни за решеткой / скриншот с видео

Тем не менее, тюрьма была единственным доступным способом борьбы с его одиночеством, поэтому он продолжает умолять, чтобы его впустили.

Несмотря на то, что начальник тюрьмы Алаурин-де-ла-Торре отказал ему во въезде, 60-летний мужчина планирует протестовать за воротами, пока его не пустят внутрь. Он надеется, что его ситуация в конечном итоге разрешится.

"Они должны найти решение. Они не могут оставить меня здесь вот так", — сказал он.

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