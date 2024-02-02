Мужчина в 103 года женился на 49-летней женщине: как выглядит пара

Пара поженилась в прошлом году, для мужчины это уже третий брак – разница в возрасте у них составляет целых 54 года, но это не стало помехой.

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Женщина вышла замуж за мужчину, который старше ее в два раза / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В Индии 103-летний борец за свободу Хабиб Назар женился на 49-летней Фирозой Джахан. Свадебная церемония состоялась в прошлом году. Разница в возрасте составляет 54 года.

Как сообщает India Today, недавно в Сети завирусилось видео, на котором можно увидеть, как Назар едет домой со своей женой на авторикше. Зрители поздравляют пару добрыми пожеланиями. Назар их благодарит.

Для Хабиба это уже третий брак. После смерти второй жены он чувствовал себя одиноким и нуждался в общении.

Фироз тоже пережила смерть мужа. Она решила выйти замуж за Хабиба, потому что у пожилого мужчины не осталось родных, а он нуждается в уходе.

Пара с разницев в 54 года поженилась - как они выглядят

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, почему не женится. По словам Клопотенко, классические отношения, в которых есть обязательства, его напрягают.

Напомним, ведущий "Сніданок. Вихідний" Александр Попов женился. С будущей супругой они сначала друг другу не понравились. Но между ними вспыхнули чувства.

К слову, 49-летний Тед Мосби из сериала "Как я встретил вашу маму" впервые женился. После года отношений со своей девушкой он сделал ей предложение.

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