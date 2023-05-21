Мужчину поймали на контрабанде ножниц: спрятал он их в "особом месте" своего тела

Мужчина неохотно согласился на электронное сканирование тела.

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Мужчину поймали на контрабанде ножниц в "особом месте" его тела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мужчина был пойман при попытке пронести в тюрьму ножницы длиной восемь с половиной дюймов (почти 22 сантиметра). Для транспортировки он выбрал неожиданное место.

В американском штате Индиана у работников тюрьмы возникли подозрения, когда арестованный подозреваемый отказался сотрудничать во время обычного обыска, пишет Skynews.

В конце концов, мужчина "неохотно" согласился на электронное сканирование тела, когда помощник начальника тюрьмы заметил, что внутри анальной полости арестованного находится посторонний предмет.

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По словам чиновников, мужчина продолжал отказываться сотрудничать, но повторное сканирование через некоторое время показало, что предмет немного сдвинулся. Тогда работники тюрьмы поняли - это были ножницы.

"Через некоторое время ножницы были изъяты у арестованного без происшествий", - добавил представитель тюрьмы.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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