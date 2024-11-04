Настоящее блаженство: где лучше всего гладить кота, а к чем лучше не прикасаться

Большинство кошек имеют и места, которые лучше не трогать.

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Где лучше всего гладить кота / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему кошки обожают, когда им гладят подбородок

Где нельзя гладить котов

Любители кошек знают, что эти питомцы довольно избирательны в вопросах ласки. Важно понимать, где погладить кошку, чтобы доставить ей удовольствие, и какие зоны стоит обходить стороной, чтобы избежать негативной реакции.

Главред собрал рекомендации, которые помогут вам лучше понять, где кошки любят ласку и когда стоит воздержаться от прикосновений.

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Где кошки больше всего любят, когда их гладят?

Голова и щеки. Большинство кошек обожают, когда их гладят по голове и щекам. Эти зоны, особенно между глазами и ушами, содержат обонятельные железы, с помощью которых кошки "помечают" своих людей и предметы. Гладя кошку в этих местах, вы помогаете ей почувствовать себя комфортнее и укрепляете связь. Кошки часто наклоняются к хозяину, если хотят больше ласки, пишет французский портал Sante+.

Подбородок. Поглаживание подбородка также нравится многим кошкам. Если питомец наклоняет голову и подставляет подбородок, это верный знак того, что ему приятно.

Сколько раз на день кормить кота / Инфографика: Главред

Спина. Спина — еще одно безопасное место для ласк, которое большинство кошек принимает охотно. Важно гладить по направлению роста шерсти, чтобы не доставлять дискомфорт. Плавные движения по спине — самый безопасный способ выразить свою любовь.

Грудь. Далеко не все кошки допускают к своей груди, но если питомец показывает вам эту область, это значит, что он полностью доверяет. Гладить кошку по груди можно, если она сама дает вам к этому доступ. Однако заставлять ее не стоит — такие прикосновения доверяют только "своим".

Где нельзя гладить кота?

Несмотря на то что кошки иногда могут показывать живот, это вовсе не приглашение к поглаживанию. Живот — уязвимая зона, и большинство кошек будет избегать прикосновений к этой области. Многим кошкам это напоминает угрозу, и они могут ответить когтями или укусом.

Как выбрать кошку? Если заводите кошку в качестве домашнего питомца, обращайте внимание на породу и поведение котенка с сопометниками. Угадать будущие повадки на основании половой принадлежности невозможно. И хотя по статистике кошек считают более ласковыми, послушными и привязанными к дому, а котов – их полной противоположностью, на практике все зависит от характера животного, его воспитания и близости отношений с хозяином.

Хвост — это часть тела, к которой кошки относятся очень внимательно. Прикосновения к хвосту и основанию хвоста могут вызвать у питомца стресс и даже агрессию. Старайтесь избегать этих областей, чтобы не раздражать своего любимца.

Как узнать, что кошке нравится поглаживание?

Кошки выражают свои эмоции с помощью языка тела. Если кошка громко мурлычет, трется о вас или нежно наклоняет голову под руку, это говорит о том, что ей приятно. Если же кошка напрягается, прижимает уши, рычит или начинает избегать вас, лучше прекратить поглаживания. Кошки капризны и могут быстро устать от длительных ласк — уважайте их личные границы.

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