Наталья Холоденко рассказала откуда берутся маменькины сынки

Каждая женщина хоть раз в жизни, но имела дело с "маменькиным сынком", который не может самостоятелно принимать решение и действовать. Мало кто знает, что становится причиной такого мужского поведения.
Психолог Наталья Холоденко дала ответ на этот вопрос.
Как понять что твой мужчина маменькин сынок
Для начала, чтобы понять о чем идет речь, необходимо знать стандартный портрет мужчины-маменькиного сынка. Как правило, эти люди очен эгоистичны, они часто отчитываются маме о своих действиях, даже когда достигают взрослого возраста. Такие мужчины не способны брать на себя ответственность и принимать решения самостоятельно. Они привыкли принимать заботу и не умеют заботиться о себе и других.
Откуда берутся маменькины сынки
Психолог Наталья Холоденко специализируется на самореализации человека, его отношениях с обществом и противоположными партнерами. Холоденко уверенна, что "маменькиным сыном" мужчина может стать исключительно из-за поведения матери. Происходит это тогда, когда мать теряет отношения с мужчиной и фокусирует свое внимание на сыне.
"Почему мамы фиксируются на сыновях? Потому что у них уже умирают отношения с мужчиной и она видит в своем сыне идеального мужчину: сама родила, сама воспитала и пришла какая-то "баба" и не так ему варит борщ", - комментирует психолог.
Наталья Холоденко убеждена, что когда женщина занята собой и своей жизню в первую очередь, её сын не сможет стать "маменкиным сынком".
Смотрите видео о том, откуда берутся маменькины сынки:
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