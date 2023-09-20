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Наталья Холоденко рассказала откуда берутся маменькины сынки

Елизавета Бельмас
20 сентября 2023, 16:06 обновлено 20 сентября, 16:09
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Проблема "маменькиных сыновей" знакома практически всем женщинам. Психолог рассказала причину такого характера.
Откуда берутся маменькины сынки
Откуда берутся маменькины сынки / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждая женщина хоть раз в жизни, но имела дело с "маменькиным сынком", который не может самостоятелно принимать решение и действовать. Мало кто знает, что становится причиной такого мужского поведения.

Психолог Наталья Холоденко дала ответ на этот вопрос.

Как понять что твой мужчина маменькин сынок

Для начала, чтобы понять о чем идет речь, необходимо знать стандартный портрет мужчины-маменькиного сынка. Как правило, эти люди очен эгоистичны, они часто отчитываются маме о своих действиях, даже когда достигают взрослого возраста. Такие мужчины не способны брать на себя ответственность и принимать решения самостоятельно. Они привыкли принимать заботу и не умеют заботиться о себе и других.

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Откуда берутся маменькины сынки

Психолог Наталья Холоденко специализируется на самореализации человека, его отношениях с обществом и противоположными партнерами. Холоденко уверенна, что "маменькиным сыном" мужчина может стать исключительно из-за поведения матери. Происходит это тогда, когда мать теряет отношения с мужчиной и фокусирует свое внимание на сыне.

"Почему мамы фиксируются на сыновях? Потому что у них уже умирают отношения с мужчиной и она видит в своем сыне идеального мужчину: сама родила, сама воспитала и пришла какая-то "баба" и не так ему варит борщ", - комментирует психолог.

Наталья Холоденко убеждена, что когда женщина занята собой и своей жизню в первую очередь, её сын не сможет стать "маменкиным сынком".

Смотрите видео о том, откуда берутся маменькины сынки:

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