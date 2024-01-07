Не только для питья: 5 способов использования кофейной гущи дома

Кофейная гуща поможет сделать ваш дом чистым и свежим, не тратя денег.

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Как кофейная гуща может помочь в уборке / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Утренний кофе является ритуалом для большинства людей, которые хотят взбодриться и свой начать день.Каждый день появляются новые способы его употребления, а также новые рецепты и продукты, содержащие кофеин.

Преимущества и недостатки кофеина

Эффект кофеина временный, но он имеет множество преимуществ (если вы не превышаете рекомендуемые 300 миллиграммов в день). Помимо обеспечения энергией, этот элемент имеет определенные преимущества: усиление обмена веществ, защита мозга и профилактика таких заболеваний, как Паркинсона и Альцгеймера, улучшение настроения и т. д.

Однако злоупотребление кофе может иметь негативные последствия - головную боль, головокружение и бессонницу.

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Однако кофе также имеет определенное применение в быту. Это и неудивительно, если принять во внимание, что классические домашние лайфхаки по уборке обычно используют некоторые вещества, присутствующие на каждой кухне, например соду, уксус и соль.

Способы использования кофейной гущи

Кофейной гуще можно дать вторую жизнь и использовать ее во время уборки дома. Вот несколько способов:

Кастрюли и сковородки.Если к кухонной посуде прилипли кусочки пищи, то нагрейте ее с небольшим количеством воды. Затем вылейте воду, на губку поместите кофейную гущу и круговыми движениями потрите. Таким образом гуща соскребет остатки пищи. Нейтрализует неприятный запах. В этом случае вам придется положить несколько столовых ложек молотого кофе (неиспользованного, сухого) в банку или небольшой пакет и поместить в шкаф или в место, где он должен впитать запах. Очистит трубы. Молотый кофе может помочь прочистить трубы, когда внутри скапливается мусор, который не пропускает воду. Избавит от грязи на кухонной утвари. Как и в случае с кастрюлями и сковородками, вы также можете очистить поверхности или посуду кофейной гущей. После этого все, что вам нужно сделать, это промыть и очистить ее, как обычно. Избавит от вредителей. Кофейный порошок отпугивает муравьев.

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