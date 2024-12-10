"Немедленно избавьтесь от нее": девушка показала, что можно найти на елке

Если вы увидите это на своей рождественской елке, немедленно избавьтесь от нее

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Девушка показала, что можно найти на елке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Что может скрываться за безобидной "шишкой" на дереве

Почему важно избавиться от нее как можно скорее

Украинцы уже активно ставят елки, но праздничное настроение может быть омрачено небольшой мелочью, на которою можно даже не обратить внимание.

Если вы заметили на дереве коричневый твердый комок размером с грецкий орех, то вам следует быть особенно осторожным, говорит блогер Лекси Натоли в своем TikTok-видео.

видео дня

Хотя он может выглядеть как безобидный нарост, это может быть нечто гораздо более зловещее.

На самом деле, это может быть мешок с 100-200 яйцами богомола.

"Если вы увидите это на своей рождественской елке, немедленно избавьтесь от нее. На вид ничего особенного, но на самом деле это мешок с яйцами богомола, и они очень часто встречаются на рождественских елках", - предупредила девушка.

Когда вы занесете елку в дом, в тепле они вылупятся, и по вашему дому будут бегать сотни богомолов-хищников.Так что сделайте себе одолжение и проверьте свою елку.

Ранее мы писали, что семья приобрела срубленное дерево на ферме, не обратив внимания на детали. За две недели из одного из наростов, похожих на грецкий орех, вылупились сотни богомолов, которые начали ползать по дому.

Смотрите видео о том, что может быть в вашей новогодней елке:

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