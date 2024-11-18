Неприятный запах из холодильника исчезнет навсегда: 4 способа с мгновенным результатом

Всего несколько простых действий способны устранить неприятные запахи из холодильника и сделать так, чтобы они не возвращались.

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Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике/ коллаж: Главред, фото: скрин

Возникновение неприятного запаха из холодильника - это довольно распространенная проблема, с которой сталкивалось очень много людей. Такой запах может появляться из-за испорченных продуктов, разлитых блюд или напитков, недостаточно тщательного мытья холодильника внутри и т.п. Поэтому всем владельцам такой техники нелишним будет знать, как убрать тухлый запах из холодильника и сделать так, чтобы он больше не возникал.

Если вы заметили, что в холодильнике появился неприятный аромат, сразу нужно проверить все продукты на свежесть, и если вы обнаружите что-то испорченное - выбросить это. Но нужно быть готовыми к тому, что после такого важного действия полностью запах не исчезнет - нужно будет приложить еще немного усилий, чтобы избавиться от этой проблемы.

На YouTube-канале PartSelect рассказали, почему пахнет тухлым из холодильника и как избавиться от неприятного запаха в холодильнике народными средствами.

1. Уксус, вода и лимонный сок

Отмечается, что после удаления испорченных продуктов холодильник нужно тщательно помыть, вынув все съемные полки. Сначала его следует помыть чистой водой, используя тряпку.

Далее можно приготовить раствор уксуса и воды. Уксус нужно добавить в воду примерно в соотношении 1:10. Также можно добавить немного лимонного сока, чтобы в холодильнике был приятный запах.

"После того, как мы все тщательно промоем, надо дать холодильнику полностью высохнуть, и затем поместить полки обратно", - рассказал автор видео Стив.

2. Пищевая сода

Также можно оставить в холодильнике поглотитель запаха, который впитает в себя любые неприятные ароматы, которые остались и которые будут появляться в дальнейшем. Роль такого поглотителя запахов может сыграть пищевая сода. Нужно насыпать ее в тарелку и поставить в холодильнике.

3. Кофе

Поглотителем неприятных запахов также может быть молотый кофе, который следует насыпать на тарелку и поставить в холодильник в таком месте, чтобы воздух свободно циркулировал возле него.

4. Активированный уголь

Если вы ищете способ, как убрать зловонный запах из холодильника, можно также внутри разместить измельченный активированный уголь - он тоже обладает способностью впитывать неприятные ароматы.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике:

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