Нестандартная головоломка: нужно найти четырех животных в осенней листве

Новая задача понравится и новичкам, и мастерам решения головоломок.

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На этой осенней головоломке нужно найти животных / Фото: mirror.co.uk

Головоломки помогают учиться мыслить нестандартно. Всем, кто хочет потренировать подобные навыки, новая задача придется по вкусу. К слову, если решать головоломки регулярно, память может улучшиться.

Головоломку с осенними мотивами подготовила британская компания по instantprint, пишет Mirror. Ее суть в том, чтобы найти животных, которые спрятались в груде опавших листьев. Всего их четыре.

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Сможете ли вы найти всех животных? Время на решение головоломки не ограничено, но лучше решить ее как можно быстрее.

Новичкам эта головоломка может показаться вам довольно сложной, ведь желтые, оранжевые и красные листья действуют как камуфляж, который обманывает ваши глаза. Но если у вас острое зрение, вы найдете всех четырех животных.

Подсказка: вы ищете лису, индейку, ежа и белку.

Милые животные все это время были спрятаны на виду, но если вам не удалось заметить их всех, то смотрите ниже правильный ответ:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вам найти желтую машину на оживленной улице всего за 7 секунд.

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