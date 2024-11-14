Никогда не гуглите эти слова: эксперты назвали четыре фразы, которые могут навредить

Переход по этим ссылкам может привести к тому, что хакеры захватят ваш компьютер.

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Какие фразы нельзя гуглить / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Эксперты, которых цитирует The Daily Mail, выявили 4 распространенные фразы, которые вам никогда не следует искать в Google.

Какие фразы нельзя гуглить:

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Используя технику под названием "SEO-отравление", мошенники используют результаты поиска Google, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв на контролируемые ими веб-сайты.

Переход по этим ссылкам может привести к тому, что хакеры захватят ваш компьютер, украдут персональные данные и даже могут использовать личные данные с целью получения выкупа.

По словам Джейка Мура, глобального консультанта по кибербезопасности в ESET, SEO-отравление — это тактика, используемая киберпреступниками для манипулирования результатами поисковой системы. Потом они перенаправляют пользователей на вредоносные веб-сайты, которые часто выглядят как настоящие.

По данным компании по кибербезопасности TorGuard, мошенники часто покупают рекламу для поисковых запросов, чтобы их вредоносные сайты появлялись в верхней части страницы результатов.

Поскольку большинство интернет-пользователей полагают, что результаты, находящиеся в верхней части списка, являются самыми правильными и законными, люди переходят по этим ссылкам без лишних сомнений.

Основатель TorGuard Бен Ван Пелт говорит, что мошенники часто используют эту рекламу, чтобы выдавать себя за службу поддержки клиентов законной компании.

Когда клиент звонит по этому номеру, вместо того, чтобы позвонить в компанию, которую он намеревался найти, его встречает мошенник, готовый попытаться украсть его информацию.

Чтобы избежать этих мошенничеств, всегда ищите номера службы поддержки клиентов непосредственно на официальном сайте компании, а не в результатах поиска Google.

Киберпреступники часто охотятся за теми, кто находится в затруднительном финансовом положении.

Мошенники надеются, что их жертвы не будут столь разборчивы, когда увидят предложение, которое кажется чрезвычайно выгодным для человека в затруднительном положении.

Отравляя результаты поиска по таким ключемым словм, преступники помещают контролируемые ими веб-сайты высоко в результатах поиска Google.

Как только кто-то попал на сайт, мошенники попытаются обманом заставить его предоставить свою банковскую информацию или загрузить вредоносное ПО на его компьютер.

В то время как большинство атак SEO-отравления направлены на конкретные слова и фразы, некоторые мошенники пытаются выдавать себя за реальные продукты.

В частности, недавно киберпреступники начали нацеливаться на интернет-пользователей, которые ищут приложение Google Authenticator.

Это приложение требуется для входа в определенные защищенные сервисы и обеспечивает двухфакторную аутентификацию.

Хакеры приобрели мошенническую рекламу, продвигающую то, что казалось законной ссылкой на приложение. Переход по этой ссылке приводил пользователей на хитро замаскированный веб-сайт, который предлагал посетителю установить файл на свой компьютер.

Но вместо установки Google Authenticator любой, кто нажимал "загрузить", на самом деле устанавливал вредоносное ПО, предназначенное для кражи личных данных с вашего устройства.

Эксперты по кибербезопасности предупредили пользователей интернета быть осторожными при поиске Виагры или других подобных лекарств в Интернете.

В этом году исследователи безопасности обнаружили, что тысячи веб-сайтов стали жертвами "фармацевтического взлома".

В ходе этого взлома преступники взламывают плохо защищенные веб-сайты WordPress и заполняют их ссылками на поддельные страницы, рекламирующие поддельные версии фирменных фармацевтических препаратов.

Поскольку Google регистрирует эти ссылки как положительный признак того, что сайт является легитимным, сомнительные сайты выталкиваются прямо наверх страницы результатов.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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