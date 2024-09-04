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Норма или опасность: почему на самом деле ребенок ходит на носочках

Юрий Берендий
4 сентября 2024, 22:18
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Хождение ребенка на носочках иногда указывает на определенные особенности, требующие внимания. Главред выяснил, почему ребенок ходит на носочках.
Норма или опасность: почему на самом деле ребенок ходит на носочках
Почему ребенок ходит на носочках - когда следует беспокоиться / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если ребенок ходит на носочках, это может вызывать беспокойство у родителей, но не всегда свидетельствует о серьезных проблемах. Часто такое явление является нормальным этапом развития, однако в некоторых случаях это может быть признаком определенных физических или неврологических особенностей. О том, когда бить тревогу если ребенок ходит на носочках рассказала детский врач-невролог детской клиники "Kinder Klinik" Оксана Михаэлис в видео на YouTube.

Когда следует беспокоиться о ходьбе на цыпочках

По ее словам, чаще всего периодическая ходьба ребенка на носочках после одного года является вполне нормальной. Потому что ребенок только учится ходить и пробует разные варианты.

"Кроме того, при использовании так называемых вертикализаторов или ходунков, ребенок привыкает опираться во время ходьбы на переднюю поверхность стопы. Потому что это такая специфика ходьбы в ходунках. Когда ребенок либо не достает полностью стопкой до поверхности пола, либо делает отталкивающее движение от пола. Но ребенок еще очень маленький, он не умеет ходить, он не умеет правильного опыта ходьбы, поэтому у него формируется неправильное представление об этапе ходьбы", - указывает она.

Врач добавляет, что когда родители убирают ходунки, то ребенок продолжает опираться во время ходьбы на переднюю поверхность стопы.

"Конечно же, ходить на носочках это очень неудобно. Ребенок устает и со временем он опускается на полную стопку", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, почему ребенок ходит на носочках:

Почему ребенок ходит на носочках неврология

Другой причиной того, что ребенок ходит на носочках может быть неврологическое заболевание, которое возникает при тяжелой беременности, тяжелых родах, отягощенного анамнеза ребенка.

"Это так называемый детский церебральный паралич, который характеризуется задержкой физического развития. Кроме того, также может быть задержка психического развития с высоким мышечным тонусом. Также тонус может быть низким или дистоническим. Со временем формируются контрактуры у ребенка. И ребенок опирается на носочки не периодически, а постоянно. То есть он полностью не может опуститься на стопу. Но это заболевание диагностируется уже до одного годика", - отмечает Оксана Михаэлис.

Она отмечает, что очень важны профилактические осмотры у детского невролога в 3, 6, 9 месяцев и в один год.

"Поэтому, если у вас нет никаких жалоб, кроме хождения ребенка на носочках, ваш ребенок набирает физические навыки, речевые навыки по возрасту, у него нормальный мышечный тонус и он периодически ходит на носочках, то это, скорее всего, вариант нормы", - говорит врач.

Что за болезнь когда ребенок ходит на носочках

Также причиной ходьбы ребенка на цыпочках является проприоцепция - это мышечно-суставное ощущение, которое обеспечивает ощущение тела в пространстве.

"И когда есть дефицит этого ощущения, то организм сам себя нагружает для того, чтобы это ощущение получить. Например, когда ребенок недостаточно хорошо чувствует свои ножки, он становится на носочки, сокращается икроножная мышца, рецепторы раздражаются и вся информация, проприорецепторы раздражаются, вся информация попадает в головной мозг. Таким образом, он сильнее чувствует свои ножки", - говорит врач.

Она делает вывод, что такой дефицит проприоцептивной чувствительности может быть одним из симптомов таких состояний, как аутистический спектр и синдром гиперактивности с дефицитом внимания.

"Конечно же, если ваш ребенок ходит на носочках, это не означает, что у него аутизм. Это означает, что и вам, и вашему детскому неврологу нужно обратить внимание на главные симптомы этих состояний. К ним относятся задержка речевого развития. Нарушение коммуникации, имитации. Ребенок не выполняет просьбы, не отзывается на имя, бегает по кругу, крутится вокруг своей оси, царапается на подоконники, на столы, любит качели, но при этом очень тяжело ему дается такой транспорт, как беговелы, самокаты", - указывает Оксана Михаэлис.

Что известно о "KinderKlinik"

KinderKlinik - сеть украинских медицинских центров. Клиника предлагает широкий спектр услуг и консультации с врачами в различных областях, в частности: педиатрами, неврологами, ортопедами, хирургами, гастроэнтерологами, дерматологами, офтальмологами и другими специалистами.

Также она отмечает, что ребенок может быть гиперактивным и у него наблюдается дефицит внимания. Чаще всего родители не связывают ходьбу ребенка на носочках с задержкой речевого развития.

"И когда они приходят на прием к неврологу, они не жалуются на задержку речевого развития. Поэтому и вам, и неврологу нужно обязательно обратить внимание на развитие речи. Опять-таки хочу подчеркнуть, что если ваш ребенок не имеет никакой другой симптоматики, кроме хождения его на носочках, если вышеперечисленная симптоматика отсутствует, ребенок набирает физические и психоречевые навыки в соответствии с возрастом, то скорее всего это вариант нормы. Но если вы имеете какую-то дополнительную симптоматику или просто у вас какие-то сомнения, то вы всегда можете обратиться к детскому неврологу",- советует врач.

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