Нужно найти лишний предмет среди фруктовой феерии - головоломка на внимательность

Все видят на рисунке фрукты, но только самые зоркие смогут заметить предмет, которого там быть не должно.

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Головоломка на внимательность - нужно найти сыр / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки, в которых нужно найти скрытые предметы, прекрасно тренируют внимательность. Периодически тренируя мозг таким образом, можно улучшить свои когнитивные способности.

Ранее Главред предлагал пройти суперсложный тест на логику. Сейчас же можно проверить, насколько хорошее у вас зрение.

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Эта головоломка, посвящена здоровому питанию. Ее цель — найти "нездоровый" предмет, спрятанный среди фруктов и овощей.

Время для решения головоломки ограничено - у вас есть всего 15 секунд.

На решение головоломки есть 15 секунд / mirror.co.uk

Итак, на картинке вы увидите много бананов, яблок, вишен, клубники, киви, манго, маракуйи, винограда, апельсинов, ломтиков дыни, черники, груш, малины и лимонов. Вы видите на изображении что-то лишнее?

Подсказка. Кусок сыра - это тот предмет, который вы ищете.

Правильный ответ опубликован ниже.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

Вот еще несколько головоломок для тренировки вашей внимательности:

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