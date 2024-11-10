Нужно найти лишний предмет среди фруктовой феерии - головоломка на внимательность

Головоломки, в которых нужно найти скрытые предметы, прекрасно тренируют внимательность. Периодически тренируя мозг таким образом, можно улучшить свои когнитивные способности.
Ранее Главред предлагал пройти суперсложный тест на логику. Сейчас же можно проверить, насколько хорошее у вас зрение.
Эта головоломка, посвящена здоровому питанию. Ее цель — найти "нездоровый" предмет, спрятанный среди фруктов и овощей.
Время для решения головоломки ограничено - у вас есть всего 15 секунд.
Итак, на картинке вы увидите много бананов, яблок, вишен, клубники, киви, манго, маракуйи, винограда, апельсинов, ломтиков дыни, черники, груш, малины и лимонов. Вы видите на изображении что-то лишнее?
Подсказка. Кусок сыра - это тот предмет, который вы ищете.
Правильный ответ опубликован ниже.
Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.
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