О жучках и пауках можно забыть: девушка показала чудо-средство

Специалист по уборке поделился тремя приемами, которые помогут не допустить проникновения пауков и других насекомых в ваш дом.
Мама двоих детей сказала, что ее простые естественные методы легко изгоняют жутких ползающих животных из ее дома. Свои хитрости она показала в Instagram
Как избавиться от пауков в доме
"Смешайте одну чашку воды с веточками розмарина и распылите на окна, чтобы отпугнуть пауков", - поделилась блогер.
Пауки обычно не переносят резкий запах розмарина, поэтому его лучше всего выращивать возле дверей и окон в доме.
Как избавиться от мух в доме
"Вылейте кипяток в канализацию, чтобы отпугнуть плодовых мух и уничтожить их яйца", - поделилась блогер.
Плодовые мухи обычно могут пережить обычный поток воды в канализацию, но кипячение горячей воды и выливание ее могут убить мух и их яйца, поэтому они перестанут возвращаться.
Если у вас проблемы с ползающими насекомыми, она рекомендует использовать апельсиновое масло.
"Добавьте апельсиновое масло в швабру для отпугивания ползающих насекомых (с осторожностью используйте эфирные масла рядом с домашними животными)", - поделилась блогер.
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