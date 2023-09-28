Мама двоих детей говорит, что ее естественные методы отпугивают всех жутких ползающих насекомых.

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О жучках и пауках можно забыть: девушка показала чудо-средство / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Специалист по уборке поделился тремя приемами, которые помогут не допустить проникновения пауков и других насекомых в ваш дом.

Мама двоих детей сказала, что ее простые естественные методы легко изгоняют жутких ползающих животных из ее дома. Свои хитрости она показала в Instagram

Как избавиться от пауков в доме

"Смешайте одну чашку воды с веточками розмарина и распылите на окна, чтобы отпугнуть пауков", - поделилась блогер.

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Пауки обычно не переносят резкий запах розмарина, поэтому его лучше всего выращивать возле дверей и окон в доме.

Как избавиться от мух в доме

"Вылейте кипяток в канализацию, чтобы отпугнуть плодовых мух и уничтожить их яйца", - поделилась блогер.

Плодовые мухи обычно могут пережить обычный поток воды в канализацию, но кипячение горячей воды и выливание ее могут убить мух и их яйца, поэтому они перестанут возвращаться.

Если у вас проблемы с ползающими насекомыми, она рекомендует использовать апельсиновое масло.

"Добавьте апельсиновое масло в швабру для отпугивания ползающих насекомых (с осторожностью используйте эфирные масла рядом с домашними животными)", - поделилась блогер.

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