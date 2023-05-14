Очень редкий случай: в монастыре удалось поймать призрака на камеру

Эксперты по паранормальным явлениям проводили съемку в старом монастыре в Ирландии.

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В Ирландии в монастрыре заметили призрак / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Эксперты по паранормальным явлениям запечатлели на камеру призрак во время съемок в старом разрушенном монастыре. Они утверждают, что на кадрах был какой-то призрачный монах. Подобную "находку" обнаружили в графстве Голуэй в Ирландии. Об этом сообщает Mirror.

Группа занималась съемкой в знаменитом средневековом францисканском мужском монастыре Росса Эррилли. Он был основан около 1460 года, но был заброшен еще в средине 1700 годов. В 1830-х годах на территории монастыря заметили огромное количество незахороненных человеческих останков.

Один из туристов утверждал, что в монастыре были "поросшие мхом черепа, человеческие кости бедер и ног". Он также рассказывал, что эти кости якобы были разбросаны повсюду так, что нельзя было сделать ни шагу.

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Считается, что местные жители использовали монастырь как кладбище. Внутри церковных стен можно найти могилы, которые датируются 18-20 веками.

Пи Джей Кавана из Paranormal Awakenings Ireland утверждает, что во время съемки их камеры поймали нечто, похожее на призрак монаха.

"Мы сделали снимок на нашу камеру SLS во время прямой трансляции на нашей странице в Facebook. Уникально то, что изображения всегда появляются в формате Stickman на экране SLS, но не в этом очень редком случае. Мы чувствуем, что поймали монаха или монаха", - говорит эксперт.

Paranormal Awakenings Ireland также опубликовали видео со снимком.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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