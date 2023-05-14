УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Очень редкий случай: в монастыре удалось поймать призрака на камеру

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2023, 23:25 обновлено 14 мая, 23:29
150
Эксперты по паранормальным явлениям проводили съемку в старом монастыре в Ирландии.
призрак
В Ирландии в монастрыре заметили призрак / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Эксперты по паранормальным явлениям запечатлели на камеру призрак во время съемок в старом разрушенном монастыре. Они утверждают, что на кадрах был какой-то призрачный монах. Подобную "находку" обнаружили в графстве Голуэй в Ирландии. Об этом сообщает Mirror.

Группа занималась съемкой в знаменитом средневековом францисканском мужском монастыре Росса Эррилли. Он был основан около 1460 года, но был заброшен еще в средине 1700 годов. В 1830-х годах на территории монастыря заметили огромное количество незахороненных человеческих останков.

Один из туристов утверждал, что в монастыре были "поросшие мхом черепа, человеческие кости бедер и ног". Он также рассказывал, что эти кости якобы были разбросаны повсюду так, что нельзя было сделать ни шагу.

видео дня

Считается, что местные жители использовали монастырь как кладбище. Внутри церковных стен можно найти могилы, которые датируются 18-20 веками.

Пи Джей Кавана из Paranormal Awakenings Ireland утверждает, что во время съемки их камеры поймали нечто, похожее на призрак монаха.

"Мы сделали снимок на нашу камеру SLS во время прямой трансляции на нашей странице в Facebook. Уникально то, что изображения всегда появляются в формате Stickman на экране SLS, но не в этом очень редком случае. Мы чувствуем, что поймали монаха или монаха", - говорит эксперт.

Paranormal Awakenings Ireland также опубликовали видео со снимком.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

Другие новости:

Призрак интересные новости
Реклама

Главное за день

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

23:32 Мир
Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

22:48 Украина
"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФ

"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФ

21:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:16

Украинская топ-модель неожиданно показала беременный животик: "Мы благословлены"

14 мая, воскресенье
23:32

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

23:25

Очень редкий случай: в монастыре удалось поймать призрака на камеру

22:48

Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

22:24

"Это не коронавирус": в Госдуме РФ раскрыли детали о болезни Лукашенко

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:20

Дочь Джонни Деппа раскрыла подробности романа с новой избранницей и показала страстный поцелуй

21:59

Известный российский актер внезапно обратился к своему сыну на украинском языке

21:27

"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФВидео

21:11

У Путина болезнь, которая уже не остановится: российские элиты ожидают его отставки - оппозиционерВидео

Реклама
20:41

Шакира впервые высказалась про роман с Томом КрузомВидео

20:32

Смеялся весь зал: Зеленский мастерски потроллил россиян на вручении премии Карла ВеликогоВидео

20:31

Будут ли осенью парламентские выборы: Зеленский дал однозначный ответ

19:48

Разборки между "хорошими русскими"мнение

19:31

Лукашенко сбила с ног опасная болезнь, "слегло" и его окружение – СМИ

19:27

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для УкраиныВидео

19:18

"Блаженная любовь" Ани Лорак пошатнулась: любовник певицы намекнул на расставание

19:01

"Могли выступить лучше": Tvorchi рассказали, что серьезно повлияло на выступление на Евровидении-2023

18:42

"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - МалярВидео

18:35

Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

18:06

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

Реклама
18:05

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делатьВидео

17:42

"Напилась и запуталась": россияне опозорили Скабееву в соцсети из-за одного фото в цветах УкраиныВидео

17:27

Зачем стирать вещи с фольгой: действенный секрет, о котором знают не все

17:13

"Бахмут - прелюдия к контрнаступлению": армию РФ ожидает настоящая катастрофа - ПодолякВидео

17:04

"Цель удара достигнута": Минобороны РФ "похвасталось" уничтожением домов и склада гумпомощи в ТернополеФото

16:42

Украина готовится к нескольким контрнаступлениям для освобождения всех территорий - Defense ExpressВидео

16:35

Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

16:23

Будем плавать: Украину накроет мощный гром с ливнями и дикая жараВидео

16:08

"Будьте честным человеком": скандальный блогер пристыдил Оксану Билозир за угрозы судом

15:58

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом

15:53

Разборки режима уголовников: эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на КремльВидео

15:21

Конкурсантка Евровидения-2023 от Эстонии пела в оккупированном Крыму с Киркоровым и БасковымВидео

15:13

Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

15:04

"Несколько визитов и все": Зеленский откровенно рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлениюВидео

14:56

Головоломка, с которой справятся только гении: нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд

14:50

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

13:58

"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

13:15

"Позор какой": фанаты во всем мире устроили скандал после оглашения результатов Евровидения-2023Видео

12:54

"Неофициальная коронация": в Сети рассказали о баснословно дорогом подарке Путина Кабаевой

12:50

"Диснеевская принцесса": Зеленский высмеял Путина и отказался от переговоров с диктатором РФ

Реклама
12:29

Скандал с плагиатом, потрепанный вид и когти: каким было выступление Loreen на Евровидении-2023Видео

12:26

Новые надбавки к пенсии: 4 миллиона украинцев получат дополнительные выплаты до 500 грнВидео

12:03

Лечат профессора из Москвы: в организме Лукашенко произошел серьезный сбой - СМИВидео

11:59

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

11:14

Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и ШольцемВидео

10:59

Отравят "Новичком" или выпадет из окна: Пригожина могут ликвидировать – Politico

10:51

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

10:19

В боях с оккупантами в Донецкой области погиб молодой защитник из Закарпатья

09:56

РФ бьет ракетами по глубокому тылу: названы вероятные цели оккупантов

09:38

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять