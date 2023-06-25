"Огонь будет прекращен": названа дата и месяц окончания масштабной бойни - прогноз для Украины

Масштабная война в Украине будет продолжаться до середины 2024 года. Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, весной-летом Украина юридически одержит победу.
"Однозначно, что победа Украины будет, и это не прогнозы или предположения. Это всем известный факт. Россия только заявляет себя, как великой державой, но таковой не является, ни в духовном плане, ни в плане целостности народа. Май-июнь 2024 года - это время, когда мы уже юридически одержим победу и заключим какое-то соглашение, которое позволит прекратить огонь", - сказала астролог.
Она отметила, что до 17 мая 2024 года наша страна проживает очень сложный и напряженным период.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Я не вижу в 2024 году главнее события, чем победа. Мы все этого ждем. Точно не будет так, как раньше. В области всего, медицины, финансов, здоровья, транспорта. Будут очень большие реформы начиная с 2025 года, это и образование, и экология, и авиа, и медицина. Будут глобальные и новаторские проекты, в которые будут вкладывать зарубежные партнеры. Украина будет очень крутой державой, наша земля и земля в нашей стране будет лакомым кусочком, который будет доступен не каждому", - сказала астролог нам.
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