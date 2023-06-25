УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Огонь будет прекращен": названа дата и месяц окончания масштабной бойни - прогноз для Украины

Мария Тупик
25 июня 2023, 16:47 обновлено 25 июня, 16:50
421
Астролог назвала дату прекращения огня в Украине. В интервью для Главреда Вакулина рассказала, когда будет подписан договор о завершении войны.
Война в Украине гороскоп, война прогноз
Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, pixabay

Масштабная война в Украине будет продолжаться до середины 2024 года. Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, весной-летом Украина юридически одержит победу.

"Однозначно, что победа Украины будет, и это не прогнозы или предположения. Это всем известный факт. Россия только заявляет себя, как великой державой, но таковой не является, ни в духовном плане, ни в плане целостности народа. Май-июнь 2024 года - это время, когда мы уже юридически одержим победу и заключим какое-то соглашение, которое позволит прекратить огонь", - сказала астролог.

Она отметила, что до 17 мая 2024 года наша страна проживает очень сложный и напряженным период.

видео дня

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Я не вижу в 2024 году главнее события, чем победа. Мы все этого ждем. Точно не будет так, как раньше. В области всего, медицины, финансов, здоровья, транспорта. Будут очень большие реформы начиная с 2025 года, это и образование, и экология, и авиа, и медицина. Будут глобальные и новаторские проекты, в которые будут вкладывать зарубежные партнеры. Украина будет очень крутой державой, наша земля и земля в нашей стране будет лакомым кусочком, который будет доступен не каждому", - сказала астролог нам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

война в Украине астролог астрология астрологический прогноз
Реклама

Главное за день

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:50 Украина
Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:24 Украина
РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:21

На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали "позор" военным: подробности громкого скандала

17:09

Продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарел": Меладзе превратился в неузнаваемого старика

16:56

Как можно использовать алоэ: 5 неожиданных способов применения

16:47

"Огонь будет прекращен": названа дата и месяц окончания масштабной бойни - прогноз для УкраиныВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:16

Пьяный полицейский за рулем: в аварии на Кировоградщине погибли трое 16-летних выпускниц

16:06

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала нежные фото с политиком со свадьбы

16:02

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: что добавить в омлет вместо муки – супер-фокусы

15:57

Пенсионеров будут наказывать: кому нужно вернуть 20% пенсии

Реклама
15:56

Как избавиться от муравьев: 4 простых, дешевых и действенных способа

15:41

И химчистка не нужна: бабушка показала, как очистить подушки дома

15:01

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

14:55

Когда Россия может взорвать ЗАЭС: эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на это

14:50

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 июня 2023: Львам - большие деньги, Стрельцам - тревога

14:24

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:17

"Самая сексуальная": Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой

13:42

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:16

Путин загнан в угол: в NYT оценили последствия мятежа Пригожина

13:14

Православный календарь на июль 2023: какие праздники будем отмечать

Реклама
13:14

"Это все пвошник": Пригожин ответил за убийство российских летчиков

12:54

"Путин не прощает предателей": Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — CNN

12:14

Даниэль Салем разводится с женой из-за сильной ревности

12:14

От головоломки закипит мозг: только единицы найдут число 8881 за 12 секунд

12:14

"Это не последняя трагедия": астролог назвала города Украины, которые в "красной зоне"

11:43

Кадыров "спалил" Пригожина и назвал причину вооруженного бунта ЧВК Вагнер

11:38

"Просто не проснется утром": Эйдман оценил шансы на ликвидацию Путина

11:37

Град завалит Украину, все будет плавать: в страну несется мощное похолодание - синоптикВидео

11:07

Это год водных катастроф, который принесет еще много-много бед - астролог ВакулинаЭксклюзив

11:03

Именины в июле 2023: кого и когда поздравлять с Днем ангела

11:02

"Золотко, упала с неба звезда": рецензия на фильм "Астероид-Сити"Видео

10:58

ВСУ остановили прорыв РФ и контрнаступают на юге и востоке — разведка Британии

10:46

К бунту Пригожина может быть причастен кум Путина Медведчук - Данилов

10:36

Рецепт, который никогда не подведет: самые хрустящие малосольные огурцы с секретным вкусомВидео

10:13

Нужна банка и салфетки из микрофибра: девушка показала хитрую уловку для уборки

10:07

"Либо в могиле, либо в тюрьме": в Сети узнали, какую судьбу Патрушев уготовил Пригожину

09:50

Батальон оккупантов "стерли в порошок": ВСУ зачистили плацдарм под Бахмутом

09:20

Его последними словами были "Слава Украине": оккупанты убили в Бердянске 16-летнего подросткаВидео

09:13

Гороскоп на июль 2023: что ждет каждого знака зодиака

08:44

"Пригожин унизил Путина": в ОП намекнули на скорую ликвидацию главаря ЧВК Вагнер

Реклама
08:35

США отложили введение санкций против ЧВК "Вагнер": в WSJ назвали причину

08:20

Чем объясняется многолетняя популярность Путина в Россиимнение

07:46

Почему Пригожин свернул мятеж в РФ: в ISW назвали причины и оценили последствия

07:00

День памяти Майкла Джексона: 9 сумасшедших фактов про Короля поп-музыкиВидео

06:19

Не скучайте по дымку Москвы - его разожжем мымнение

06:08

ВСУ будут бить ракетами по войскам РФ в Крыму, пока они не выйдут – Пионтковский

05:49

Гороскоп на июль 2023 для Овнов: чем удивит второй месяц летаВидео

04:00

Какой сегодня праздник 25 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Богатый урожай завалит закрома: что придумать для подвязки огурцов

03:00

"Война в Украине может закончиться внезапно": Жданов оценил нынешнюю ситуацию в РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять