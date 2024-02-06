От "серой мышки" до иконы стиля: что вы не знали о Елене Зеленской

Главред собрал малоизвестные факты о женщине, которая покорила не только сердце президента Владимира Зеленского, но и весь мир.

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Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой 45-й день рождения / Коллаж Главред, фото: president.gov.ua,

Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой 45-й день рождения. Она даже не предполагала, что станет самой молодой первой леди Украины. Более того, она всячески избегала публичной жизни, но в итоге стала иконой стиля.

Главред собрал малоизвестные факты о женщине, которая покорила не только сердце президента Владимира Зеленского, но и весь мир.

С Владимиром Зеленским она училась в одной школе, но в параллельных классах, однако будущие супруги не знало даже имен друг друга.

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Они познакомились уже после того, как окончили школу. Тогда оба уже были студентами и учились в разных институтах. А Владимир увидел юную Елену просто на улице с кассетой "Основной инстинкт" в руках. Это и стало поводом, чтобы познакомиться.

Свадьба Елены и Владимира Зеленских / Фото: соцсети

Пара 8 лет не решалась на свадьбу, и после того как они пошли в кинотеатр и посмотрели чувственный фильм, Владимир все же решил попросить у любимой руку и сердце. Потому что хотел иметь семью просто как в том кино. Свадьбу сыграли уже в 2003 году.

Всегда была в тени

По образованию она архитектор, но не занималась этой профессией. Увлеченная юмористическим жанром, Елена начала писать сценарии для выступлений команды мужа, который с молодости участвовал в КВН.

С самого начала карьеры Владимира Зеленского как шоумена Елена активно участвовала в его творческой деятельности, но она никогда не появлялась на сцене.

Сначала она помогала создавать стендапы для его выступлений в КВН, затем стала сценаристом "Квартал 95". Также ей приписывают создание образа Василия Голобородько в фильме "Слуга народа".

Восхитила весь мир

Интересно, но Елена была против решения своего мужа баллотироваться на пост президента Украины. Более того, долгое время она даже не знала об этом.

Первая леди говорила, что не любит быть в центре внимания. Свою страничку в Instagram она начала вести только после победы Владимира Зеленского на выборах и сразу стала предметом для обсуждений.

"Если было бы возможно, я бы хотела заниматься тем, чем занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Честно, я хотела бы отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, тут есть обязательства, которые невозможно на кого-то переложить", - говорила елена Зеленская.

Этим она и занялась. Она активно вела общественно-политическую деятельность, совершала визиты за границу, а в 2019-м супруга президента появилась на обложке журнала Vogue.

Елена Зеленская на обложке Vogue / vogue.ua

В 2023 году первая леди Украины вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times. Как отметила Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая написала колонку о первой леди Украины, больше всего в Елене Зеленской ее восхищает честность.

Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Каллас уверена, что первая леди Украины стала мировым символом стойкости, как и ее супруг.

Кроме того, одно из самых авторитетных изданий США – журнал TIME – включил первую леди Украины Елену Зеленскую в список 100 самых влиятельных людей 2023 года.

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