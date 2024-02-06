УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

От "серой мышки" до иконы стиля: что вы не знали о Елене Зеленской

Сергей Кущ
6 февраля 2024, 10:19
Главред собрал малоизвестные факты о женщине, которая покорила не только сердце президента Владимира Зеленского, но и весь мир.
Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой 45-й день рождения
Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой 45-й день рождения / Коллаж Главред, фото: president.gov.ua,

Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой 45-й день рождения. Она даже не предполагала, что станет самой молодой первой леди Украины. Более того, она всячески избегала публичной жизни, но в итоге стала иконой стиля.

Главред собрал малоизвестные факты о женщине, которая покорила не только сердце президента Владимира Зеленского, но и весь мир.

С Владимиром Зеленским она училась в одной школе, но в параллельных классах, однако будущие супруги не знало даже имен друг друга.

видео дня

Они познакомились уже после того, как окончили школу. Тогда оба уже были студентами и учились в разных институтах. А Владимир увидел юную Елену просто на улице с кассетой "Основной инстинкт" в руках. Это и стало поводом, чтобы познакомиться.

Свадьба Елены и Владимира Зеленских
Свадьба Елены и Владимира Зеленских / Фото: соцсети

Пара 8 лет не решалась на свадьбу, и после того как они пошли в кинотеатр и посмотрели чувственный фильм, Владимир все же решил попросить у любимой руку и сердце. Потому что хотел иметь семью просто как в том кино. Свадьбу сыграли уже в 2003 году.

Всегда была в тени

По образованию она архитектор, но не занималась этой профессией. Увлеченная юмористическим жанром, Елена начала писать сценарии для выступлений команды мужа, который с молодости участвовал в КВН.

С самого начала карьеры Владимира Зеленского как шоумена Елена активно участвовала в его творческой деятельности, но она никогда не появлялась на сцене.

Сначала она помогала создавать стендапы для его выступлений в КВН, затем стала сценаристом "Квартал 95". Также ей приписывают создание образа Василия Голобородько в фильме "Слуга народа".

Восхитила весь мир

Интересно, но Елена была против решения своего мужа баллотироваться на пост президента Украины. Более того, долгое время она даже не знала об этом.

Первая леди говорила, что не любит быть в центре внимания. Свою страничку в Instagram она начала вести только после победы Владимира Зеленского на выборах и сразу стала предметом для обсуждений.

"Если было бы возможно, я бы хотела заниматься тем, чем занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Честно, я хотела бы отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, тут есть обязательства, которые невозможно на кого-то переложить", - говорила елена Зеленская.

Этим она и занялась. Она активно вела общественно-политическую деятельность, совершала визиты за границу, а в 2019-м супруга президента появилась на обложке журнала Vogue.

Елена Зеленская на обложке Vogue
Елена Зеленская на обложке Vogue / vogue.ua

В 2023 году первая леди Украины вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times. Как отметила Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая написала колонку о первой леди Украины, больше всего в Елене Зеленской ее восхищает честность.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Каллас уверена, что первая леди Украины стала мировым символом стойкости, как и ее супруг.

Кроме того, одно из самых авторитетных изданий США – журнал TIME – включил первую леди Украины Елену Зеленскую в список 100 самых влиятельных людей 2023 года.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Елена Зеленская
Реклама

Главное за день

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:34 Украина
Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

09:32 Мир
Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:41

Реакция Макса на видео: Чмерковский станет отцом, через 4 месяца после рождения второго сына

10:34

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:28

Политолог спрогнозировал, когда в США договорятся о помощи Украине

10:21

Золотарев оценил шансы на завершение войны в Украине по Корейскому сценариюВидео

10:19

От "серой мышки" до иконы стиля: что вы не знали о Елене Зеленской

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
10:15

Врачи огласили прогноз относительно болезни короля Великобритании

09:56

Украинцам надо заплатить налоги за давно купленные квартиры и дома: что произошло

09:51

Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

09:47

Пропаганда Кремля раскручивает идею "разделения" Украины: в ISW раскрыли цель РФ

Реклама
09:32

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФФото

09:31

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:25

Принц Гарри срочно вылетел навестить короля Чарльза, которому диагностировали рак

08:35

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенокФото

08:35

Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

08:30

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

08:10

Война идет не на освобождение, а на истощениемнение

08:04

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

07:55

Надо за 8 секунд угадать животное на рисунке: лишь единицы справятся с заданием

07:23

Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

06:52

РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

Реклама
06:35

Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответомВидео

06:10

Катастрофой для Украины будет не отставка Залужногомнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

04:55

Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

04:23

Алисса Милано жестко отреагировала на обвинения со стороны больной Шеннон Доэрти

03:52

Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку

03:03

Даже разбирать не нужно: как убрать накипь на кране воздушным шариком

02:24

Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

02:00

Легендарная супермодель показала шрамы от мастэктомии на обложке журнала

01:35

"Харьковская операция": эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов

00:48

Можно ли надевать носки на ночь: к чему приведет такой сон

05 февраля, понедельник
23:40

Как выявить скрытый алкоголизм: врач указал на главные признаки

23:29

Деми Мур показала честное фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

23:04

Месть планеты Земля: Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея

22:51

За Bihus.Info следила СБУ: в спецслужбе ответили увольнением топ-чиновника

22:39

Победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

21:59

Украинские разведчики в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ

21:59

Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

21:41

Китай поставил оружие в Беларусь: Снегирев рассказал, чем это грозит Украине

21:22

"Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус

Реклама
21:04

Это вредит вам: эксперты бьют в колокол из-за тренда на "маниакальную" уборку в TikTok

20:39

ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении - украинский офицер

20:25

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

20:15

Королю Великобритании Чарльзу диагностировали рак

20:13

В Нидерландах сделали заявление: Украина получит больше F-16, чем обещали

19:57

Экс-динамовец Олег Гусев стал отцом в третий раз

19:41

Проект о мобилизации снова рискует застрять в кабинетах: в ВР сделали заявление

19:38

Почему хлеб нельзя, а сухари можно: ошеломляющие сведения о популярной еде

19:34

Полная изоляция от мира: в России запретят последнюю возможность выхода в соцсети

19:13

Лунный календарь на 6 февраля: что важно завершить в этот день

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять