Почему исчезают надписи на чеках: рабочий способ восстановить информацию

Главред расскажет, почему чек темнеет и надписи на нем стираются.

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Почему исчезают надписи на чеках / коллаж: Главред, фото: скриншот

Многие люди очень скурпулезно ведут свои финансы и для этого собирают чеки о покупках. Также чеки сохраняют, когда покупают товар на гарантии. Однако каждый человек замечал хоть раз, что чеки со временем терют свой прежний вид и надписи становятся еле заметными или незаметными вовсе. Мы расскажем, почему чек темнеет и как этого избежать.

Почему исчезают надписи на чеках

На самом деле, никакой магии или задумки в этом нет, всё гораздо проще. В современном мире чеки чаще всего печатают на кассовых аппаратах с тепловой системой. Такие аппараты по форме действия отличаются от принтера и вовсе не печатают чернилами по бумаге. В кассах используется термобумага, знаки на которой появляются в следствии теплого касания аппарата. Со временем эти знаки могут расплываться или и вовсе исчезать под действием окружающей среды.

Как сделать так чтобы чек не выцветал

Для людей, которым очен важно собирать чеки для ведения финансов, также важно знать, как их хранить, чтобы не терять информацию. Лучше всего чеки хранятся в темном месте и шкатулках, где на них не будет влиять природный свет. Также стоит следить за влажностью, губительной для чека станет влажность выше 60% и температура выше 20 градусов.

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Что делать если кассовый чек выцвел

Несмотря на то, что качественный чек сохраняет информацию на протяжении нескольких лет, иногда она всё же стирается. В таком случае можно попробовать восстановить её. Для того, чтобы вернуть информацию, которая выгорела или выцвела, стоит попробовать нагреть чек, например, утюгом на слабой температуре.

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