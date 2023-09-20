Почему люди здороваются в горах: вежливость или тайное значение

Главред расскажет, почему нужно здороваться в горах и почему это так важно.

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Почему люди здороваются в горах / коллаж: Главред, фото: скриншот

Походы любят многие. Однако мало кто знает, что в них, как и в любом другом занятии ест свои правила. Мы расскажем о том, почему люди здороваются в горах и каких правил стоит придерживаться.

Что нельзя делать во время похода

Перед тем, как мы расскажем о том, почему люди здороваются во время похода, стоит акцентировать внимание на том, что точно нельзя делать во время похода.

В походе, конечно, не рекомендуется употреблять алкоголь и курить, особенно в палатке. Также не советуется ходить отдельно от своей группы или ночью. Конечно, нельзя мусорить и ходить в туалет на пешеходных дорожках. А вот если говорить о горах, то в горах категорически нельзя кричать и громко петь, ведь это может спровоцировать обвал или камнепад. Помимо прочего, не стоит пытаться ходить по склонам покрытым травой или камнями.

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Почему нужно здороваться в горах

Ещё одним способом, как обезопасить себя в походе, является приветствие. Важно запомнить, что когда вы в походе встречаете кого-то, с этим человеком необходимо поздороваться. Когда люди здороваются, они чаще всего запоминают лицо друг друга. Это нужно для того, чтобы в случае непредвиденной или экстренной ситуации поиска - вспомнить, где вы видели этого человека и когда.

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