Почему нельзя дарить часы: названы причины

По одной из версий, данная примета пришла из самого Китая./ 1zoom.ru

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с выбором подарка, наверняка слышал о том, что часы дарить нельзья, мол, плохая примета. И если, к примеру, с ножами все понятно - можно разругаться с именинником, то вот с часами остается вопрос: что же не так с этим подарком.

Причины

По одной из версий, данная примета пришла из самого Китая. Якобы иероглиф обозначающий часы там был очень похож на иероглиф, который символизировал смерть. Поэтому китайцы считают, что подаренные часы - это к проблемам со здоровьем. Еще в народе говорят, что раньше в Китае часы использовали в качестве приглашения на похороны. Если это правда, то такой подарок и правда символизирует малоприятные вещи.

Также, стрелки часов можно посчитать острыми предметами, а значит их не должны дарить друг другу возлюбленные. Этот подарок может принести конфликты в отношения пары, а также, якобы, будет отсчитывать секунды до их расставания. То есть в тот момент, когда часы остановятся, остановятся и отношения пары. И даже если механизм надежный и не станет никогда, все равно есть риск, что отношения прекратятся.

Еще одно поверье гласит, что нельзя дарить часы по причине того, что дарящий отдает жизненное время получателю подарка и, таким образом, приближает свою смерть. В то же время, если именинник все же решает принять в подарок часы, то вместе с подарком он принесет в свою жизнь печаль и пустоту.

Многие люди, подбирая в подарок часы своему бизнес-партнеру или начальнику, должны будут подумать миллион раз, прежде чем купить такой подарок. Некоторые люди могут расценить презент, как намек на непунктуальность и обидится.

Если вы верите в приметы, а вам вдруг подарили часы - не расстраивайтесь. Есть два способа разрушить все магические установки. Во-первых дайте дарившему символическую сумму денег за часы. Так будет считатся, что вам их не подарили, а вы просто приобрели их себе.

Во-вторых, попросите дарившего выставить неправильное время на циферблате, прежде чем передать подарок вам. Получив его, сразу же смените время на правильное. Считается, что таким образом вы "подчинили" механизм себе и вам уже ничего не угрожает.