Почему нужно оставлять дверцу микроволновки открытой

Многие из нас закрывают дверцу микроволновой печи сразу после ее использования, не подозревая о том, что этот простой жест может предотвратить неприятные последствия.
Кстати, ранее мы рассказывали, как разогреть в микроволновке сразу две тарелки. Это простое решение позволит вам существенно сэкономить время, особенно утром, когда каждая минута на счету.
Эксперты советуют оставлять дверцу микроволновой печи открытой в течении двух минут после разогрева пищи, и вот почему.
Неприятный запах из микроволновки
Во время приготовления пищи в микроволновой печи, запахи и пары могут поглощаться стенками прибора. Это естественное явление, но может привести к появлению неприятных запахов, если не предпринимать меры.
Как убрать плохой запах в микроволновке?
Открывая дверцу микроволновой печи на несколько минут после использования, вы обеспечиваете проветривание прибора. Это позволяет запахам выветриваться, предотвращая их накопление и сохраняя свежесть микроволновки.
Как избавиться от неприятных запахов в микроволновке?
- Зубная паста: Нанесите зубную пасту на стенки микроволновой печи и оставьте на некоторое время перед протиркой. Это эффективное дезодорирующее средство.
- Уксус: Смешайте уксус с водой или добавьте лимонный сок. Распылите смесь внутри микроволновки и протрите для удаления запахов.
- Лимонная смесь: Смешайте уксус, воду и лимонный сок. Разогрейте в микроволновке на две минуты, затем протрите влажной тряпкой.
Эти простые шаги не только поддерживают свежесть вашей микроволновой печи, но и обеспечивают ее долговечность.
Вам может быть интересно:
- Даже разбирать не нужно: как убрать накипь на кране воздушным шариком
- Француженки не покупают средства для чистки унитаза - они его делают сами