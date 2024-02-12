Эксперты советуют оставлять дверцу микроволновой печи открытой в течение двух минут после разогрева пищи.

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Почему нужно оставлять дверцу микроволновки открытой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас закрывают дверцу микроволновой печи сразу после ее использования, не подозревая о том, что этот простой жест может предотвратить неприятные последствия.

Кстати, ранее мы рассказывали, как разогреть в микроволновке сразу две тарелки. Это простое решение позволит вам существенно сэкономить время, особенно утром, когда каждая минута на счету.

Эксперты советуют оставлять дверцу микроволновой печи открытой в течении двух минут после разогрева пищи, и вот почему.

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Неприятный запах из микроволновки

Во время приготовления пищи в микроволновой печи, запахи и пары могут поглощаться стенками прибора. Это естественное явление, но может привести к появлению неприятных запахов, если не предпринимать меры.

Как убрать плохой запах в микроволновке?

Открывая дверцу микроволновой печи на несколько минут после использования, вы обеспечиваете проветривание прибора. Это позволяет запахам выветриваться, предотвращая их накопление и сохраняя свежесть микроволновки.

Как избавиться от неприятных запахов в микроволновке?

Зубная паста: Нанесите зубную пасту на стенки микроволновой печи и оставьте на некоторое время перед протиркой. Это эффективное дезодорирующее средство.

Нанесите зубную пасту на стенки микроволновой печи и оставьте на некоторое время перед протиркой. Это эффективное дезодорирующее средство. Уксус: Смешайте уксус с водой или добавьте лимонный сок. Распылите смесь внутри микроволновки и протрите для удаления запахов.

Смешайте уксус с водой или добавьте лимонный сок. Распылите смесь внутри микроволновки и протрите для удаления запахов. Лимонная смесь: Смешайте уксус, воду и лимонный сок. Разогрейте в микроволновке на две минуты, затем протрите влажной тряпкой.

Эти простые шаги не только поддерживают свежесть вашей микроволновой печи, но и обеспечивают ее долговечность.

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