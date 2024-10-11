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После трех лет неизвестности: беглого отца заметили с детьми среди дикой природы

Анна Косик
11 октября 2024, 12:18
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Мать детей почувствовала облегчение, когда увидела, что ее дети все еще живы.
Дети Филипса
Полиция ищет больше доказательств и людей, которые могут помочь найти детей / Коллаж: Главред, фото: TVNZ, скриншот из видео

Том Филипс вместе с тремя детьми Джейдой, Мавериком и Эмбер исчезли из города Марокпа в декабре 2021 года. Однако в начале октября 2024 года их заметили в пустынной местности Новой Зеландии, пишет Metro.

3 октября камеры зафиксировали, как Том вместе с детьми, одетыми в камуфляж, гулял по холмам неподалеку от их родного городка. Об этом сразу узнала мать детей Кэтрин.

"Я невероятно рада видеть, что мои дети живы. Это настоящее облегчение", - рассказала она местным СМИ.

видео дня

Однако женщина выразила беспокойство относительно состояния здоровья своих детей, ведь по ее словам, отец Джейды, Маверика и Эмбер создал для них опасные условия. Кэтрин настаивает, что ее детям нужна медицинская помощь, особенно самой младшей дочери Эмбер, у которой есть астма.

"То, что делает Том, не является нормальным. Нельзя изолировать детей и контролировать их. Это пренебрежение и жестокое обращение", - подчеркнула она.

В местной полиции подтвердили достоверность записи с камер и заявили, что это "положительный знак для семьи", однако продолжается поиск доказательств, чтобы принять дальнейшие решения.

Важно, что Филипс уже не первый раз забирал детей с собой на долгое время. В сентябре 2021 года он ушел с ними в лес и вернулся только через 18 дней. Кроме этого, Филипса разыскивают по подозрению в вооруженном ограблении в сентябре 2023 года.

Поэтому местным рекомендуют не приближаться к отцу троих детей, а полиция разыскивает тех, кто мог ему оказывать помощь во время побега, чтобы определить точное местонахождение мужчины и безопасно вернуть детей.

Что известно о Metro?

Metro - крупнейшая по тиражу бесплатная газета-таблоид в Великобритании. Издается в формате таблоида компанией DMG Media. Газета распространяется с понедельника по пятницу (за исключением государственных праздников и периода между Сочельником и Новым годом включительно) утром в общественных местах в Англии, Уэльсе и Шотландии. Копии также раздаются пешеходам, сообщает Википедия.

В июле 2001 года Metro запустила интернет-версию газеты. В период с 2001 по 2014 год большинство статей печатного издания были опубликованы на этом сайте, а также дополнительный контент, доступный только в Интернете, такой как блоги и колонки с мнениями.

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