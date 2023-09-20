Потрясающая оптическая иллюзия покажет, умный ли вы человек: нужно найти фрукт

Только люди с более высоким IQ смогут найти на картинке правильный фрукт.

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Какой фрукт вы видите на оптической иллюзии? / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Иногда наш разум и наши глаза могут сыграть злую шутку. Такие вещи, как цвета, тени и перспективы помогают мозгу понять, что он видит, и он начинает формировать мнение на основе этих подсказок. Но если они спроектированы определенным образом, мозг может запутаться. Таким образом, два человека могут посмотреть на одну и ту же оптическую иллюзию и увидеть две совершенно разные вещи.

Главред предлагает вам посмотреть на новую оптическую иллюзию и найти на изображении правильный фрукт. То, что вы увидите, покажет, высокий ли у вас IQ или нет.

Сможете ли вы найти правильный фрукт? / Фото: mirror.co.uk

Вам придется сконцентрировать свое внимание, чтобы найти скрытые плоды среди линий и цветов.

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Если у вас достаточно острое зрение, вы сможете увидеть фрукт, который изображен на картинке.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, люди с более высоким IQ способны сосредоточиться на правильных деталях и с большей легкостью игнорировать ненужную информацию.

Посмотрите внимательно на картинку. Сможете ли вы найти правильный фрукт?

Правильный ответ: яблоко.

Ранее Главред предлагал вам решить головоломку, которая заводит многих людей в тупик, поскольку справиться с ее решением не каждому по силам. Так, на рисунке изображена сетка чисел. И среди этих чисел на сетке спрятано число 81.

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