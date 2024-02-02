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Проще не бывает: как с легкостью снять крышку унитаза, подробная инструкция

Лидия Неплях
2 февраля 2024, 21:16
Каждая модель имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для качественного и надежного монтажа.
Проще не бывает: как с легкостью снять крышку унитаза, подробная инструкция
Как снять сиденье унитаза старого образца / Коллаж Главред, фото baltija.eu, gor-santechnica

Каждый из нас время от времени сталкивается с необходимостью проведения небольших ремонтных работ в доме. Одной из таких задач может быть установка или замена крышки унитаза. Хотя это может показаться простым делом, правильная установка крышки унитаза требует внимательности и понимания некоторых тонкостей. Важно знать, как правильно собрать и закрепить крышку, чтобы избежать ненужных повреждений и обеспечить комфорт и безопасность в использовании.

Как снять стульчак с унитаза

Перед тем как начать снятие старого сиденья с унитаза, необходимо провести некоторую подготовительную работу. Сначала стоит ознакомиться с устройством и монтажом нового сиденья. После этого подготовьте необходимые инструменты для демонтажа.

Вам понадобится:

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  • Сантехнические клещи
  • Разводной ключ
  • Ножовка по металлу
  • Ветошь
  • Защитные перчатки

Как снять сиденье унитаза без винтов

Для снятия сиденья унитаза необходимо открутить крепления крышки. Обычно это два болта или винта с одной стороны и гайки с другой. В современных унитазах крепления часто сделаны из пластика или латуни, в то время как в старых моделях используются железные или металлические детали.

Если крепеж выполнен из полимерных болтов, их можно открутить вручную. Если это не удаётся, нужно зажать детали сверху и снизу и попробовать снова. При этом важно быть аккуратным, чтобы не повредить или не поцарапать чашу унитаза. Не следует прилагать чрезмерное усилие или наносить удары, так как всё должно легко откручиваться.

В случае, если резьба застопорилась, можно воспользоваться следующими методами:

  • Нанести на застрявшую деталь немного машинного или растительного масла. Обычно через 30 минут ржавчина становится мягче, и детали легче откручиваются.
  • Использовать специальную проникающую жидкость. Она действует быстро, и через несколько минут винт можно открутить без труда.
  • Если деталь не поддаётся, можно аккуратно распилить её. Сначала распилите и удалите крышку, затем, имея доступ к стержню, распилите его пополам с помощью ножовки по металлу.

Как прикрепить крышку к унитазу

Перед тем как приступить к установке крышки унитаза, важно ознакомиться с инструкцией по сборке. Каждая модель имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для качественного и надежного монтажа. Хотя общий процесс установки часто бывает схожим, важно следовать стандартной последовательности действий.

Первым делом следует примерить крышку на унитаз, убедившись в совпадении технологических отверстий и соответствии размеров крепежных элементов.

Если крышка унитаза не является цельным изделием, установите посадочные гнезда к заднему краю унитаза, предварительно смазав резьбу для упрощения вращения.

Соберите крышку и поместите ее на унитаз. Вставьте винты в предназначенные для них отверстия и затяните их, но не слишком сильно, оставив возможность для регулировки.

Тщательно отрегулируйте положение сиденья на унитазе, добиваясь идеального расположения по длине и ширине. После этого окончательно затяните винты, стараясь не повредить резьбу или элементы конструкции.

Если крышка унитаза оборудована функцией биде, перекройте воду и подсоедините гибкий шланг к крышке.

При наличии в крышке электрических механизмов подключите ее к электросети.

По завершении установки проверьте работоспособность крышки, убедитесь в отсутствии протечек и корректности работы механизмов открывания и закрывания.

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