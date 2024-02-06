Просто и быстро: Клопотенко показал, как вкусно приготовить спаржу на сковороде

Гларвед расскажет, как правильно приготовить спаржу, чтобы это не заняло много времени и при этом порадовало вкусом.

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Как вкусно приготовить спаржу на сковороде / коллаж: Главред, фото: скриншот

Спаржа - продукт недешевый и достаточно большое количество людей не пробовали его. Однако, как и у любого овоща, у спаржи есть свой сезон, когда цена на нее максимально низкая и доступная. Именно в это время стоит попробовать приготовить с ней блюдо. Мы расскажем, как использовать спаржу в пищу.

Нужно ли чистить спаржу перед жаркой - подготовка

Для того, чтобы приступить к приготовлению спаржи, ей нужно подготовить. О том, как это сделать рассказал известный в Украине повар Евгений Клопотенко.

Для того, чтобы приготовить спаржу, её изначально нужно подготовить, а именно - обрезать хвостики примерно на 2 сантиметра. Затем каждый стебель спаржи стоит почистить.

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Как вкусно приготовить спаржу на сковороде

Когда спаржа уже подготовлена к приготовлению, её необходимо недолго проварить в подсоленой воде, буквально на протяжении 4-5 минут. Сразу после этого спаржу нужно достать и положить в холодную воду.

Пока стебли спаржи лежат в холодной воде, необходимо растопить сливочное масло на сковороде. Когда оно растает, нужно выложить на него спаржу и обжарить её с каждой стороны по 1 минуте.

Для улучшения вкуса можно также приправить спаржу специями.

Смотрите видео о том, как правильно приготовить спаржу:

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