Проверка на детективные навыки: нужно найти пчелу за 11 секунд в весенней головоломке

Наконец-то пришла календарная весна, а это значит, что деревья снова покроются листвой, расцветут цветы и запоют птицы. Пока весна полностью не вступила в свои права, Главред предлагает разгадать головоломку, которая точно создаст весеннее настроение.
Кроме того, головоломки — это отличный способ потренировать память и внимательность и улучшить когнитивные функции.
Если вы хотите задание более высокого уровня сложности, то попробуйте еще и такой вариант: Только единицы смогут найти хамелеона: загадка, которую надо разгадать за 7 секунд. Это задание многим может казаться невыполнимым, ведь заметить животное, которое так хорошо спряталось, будет очень непросто.
Итак, а теперь взгляните на изображение ниже. На картинке - множество ярко-желтых цветов, а также кролик с сачком для бабочек, ягненок, который ест траву, и ежик.
Также вы можете увидеть несколько желтых бабочек поверх гриба и яблока. Но вам предстоит найти еще кое-кого, а именно — жужжащую пчелу.
Время на выполнение головоломки ограничено - у вас есть всего лишь 11 секунд. Так что установите таймер на своем телефоне и попробуйте разгадать головоломку.
Не волнуйтесь, если время истекло - рано или поздно вы заметите пчелу.
К слову, чем чаще вы будете решать подобные головоломки, тем лучше станут ваши навыки восприятия, и вскоре вы сможете находить скрытые предметы на изображениях за считанные секунды.
Правильный ответ опубликован ниже:
Чтобы потренироваться еще, найдите спящую собаку среди свернутых разноцветных полотенец. Звучит просто, но у вас есть всего 12 секунд, чтобы выполнить задание.
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