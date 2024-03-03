Проверка на детективные навыки: нужно найти пчелу за 11 секунд в весенней головоломке

Эта головоломка точно создаст весеннее настроение. Кроме того, можно улучшить свои когнитивные способности.

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Все, что вам нужно сделать, это найти пчелу за 11 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Наконец-то пришла календарная весна, а это значит, что деревья снова покроются листвой, расцветут цветы и запоют птицы. Пока весна полностью не вступила в свои права, Главред предлагает разгадать головоломку, которая точно создаст весеннее настроение.

Кроме того, головоломки — это отличный способ потренировать память и внимательность и улучшить когнитивные функции.

Если вы хотите задание более высокого уровня сложности, то попробуйте еще и такой вариант: Только единицы смогут найти хамелеона: загадка, которую надо разгадать за 7 секунд. Это задание многим может казаться невыполнимым, ведь заметить животное, которое так хорошо спряталось, будет очень непросто.

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Итак, а теперь взгляните на изображение ниже. На картинке - множество ярко-желтых цветов, а также кролик с сачком для бабочек, ягненок, который ест траву, и ежик.

Также вы можете увидеть несколько желтых бабочек поверх гриба и яблока. Но вам предстоит найти еще кое-кого, а именно — жужжащую пчелу.

Сможете ли вы найти пчелу? / mirror.co.uk

Время на выполнение головоломки ограничено - у вас есть всего лишь 11 секунд. Так что установите таймер на своем телефоне и попробуйте разгадать головоломку.

Не волнуйтесь, если время истекло - рано или поздно вы заметите пчелу.

К слову, чем чаще вы будете решать подобные головоломки, тем лучше станут ваши навыки восприятия, и вскоре вы сможете находить скрытые предметы на изображениях за считанные секунды.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Чтобы потренироваться еще, найдите спящую собаку среди свернутых разноцветных полотенец. Звучит просто, но у вас есть всего 12 секунд, чтобы выполнить задание.

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