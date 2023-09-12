Психолог Наталья Холоденко рассказала, какие фильмы нужно посмотреть украинцам

Известный на всю Украину психолог Наталья Холоденко рассказала, какие фильмы необходимо посмотреть каждому украинцу.
Кинематограф и фильмы способны дать человеку пищу для размышлений и влиять на мировоззрение. Некоторые из них в прямом смысле слова могут менять жизнь человека.
Известный в Украине психолог Наталья Холоденко рассказала, какие есть фильмы про Украину и опубликовала список кинолент, которые, на ее взгляд, необходимо посмотреть каждому украинцу.
Лучшие украинские филмы по мнению Натали Холоденко: их нужно смотреть всем
"Додому" - драматический фильм об отце и детях, которые живут в Украине
видео дня
"Земля голубая, будто апельсин" - полнометражный документальный фильм о семье с Донбаса.
"Черный ворон" - исторический фильм о гордости за наших предков.
"Киборги" - художественный фильм о боях в аэропорту Донецка.
Смотрите видео о том, какие фильмы рекомендует Наталья Холоденко:
Также вам может быть интересно:
- Что нужно делать осенью с садом: простые действия сберегут его на следующий год
- Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки
- Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.