Психолог Наталья Холоденко рассказала, какие фильмы нужно посмотреть украинцам

Известный на всю Украину психолог Наталья Холоденко рассказала, какие фильмы необходимо посмотреть каждому украинцу.

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Какие фильмы нужно посмотреть украинцам / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кинематограф и фильмы способны дать человеку пищу для размышлений и влиять на мировоззрение. Некоторые из них в прямом смысле слова могут менять жизнь человека.

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко рассказала, какие есть фильмы про Украину и опубликовала список кинолент, которые, на ее взгляд, необходимо посмотреть каждому украинцу.

Лучшие украинские филмы по мнению Натали Холоденко: их нужно смотреть всем

"Додому" - драматический фильм об отце и детях, которые живут в Украине

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"Земля голубая, будто апельсин" - полнометражный документальный фильм о семье с Донбаса.

"Черный ворон" - исторический фильм о гордости за наших предков.

"Киборги" - художественный фильм о боях в аэропорту Донецка.

Смотрите видео о том, какие фильмы рекомендует Наталья Холоденко:

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