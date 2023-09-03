Разоблачаем миф: что означает полоска на тюбике с зубной пастой

Мы расскажем вам, связаны ли цветовые обозначения на упаковке с составом пасты.

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Что означает полоска на тюбике с зубной пастой / Скриншот YouTube

Многие из нас обращали внимание на наличие разноцветных полосок или квадратов рядом со швом на тюбиках зубной пасты. Возможно, вы задавались вопросом о значении этих маркировок.

Мы расскажем вам, связаны ли цветовые обозначения на упаковке с составом пасты, ее эффективностью или какими-либо другими характеристиками.

Что означает полоска на тюбике с зубной пастой: главный миф

Существует давний миф о том, что цветные полоски на тюбиках зубной пасты указывают на ее состав. Например, считается, что зеленая полоска обозначает натуральную пасту, красная – менее полезную, но приемлемую, а черная – опасную для здоровья.

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Однако глупо даже предположить, что производитель будет так откровенно указывать на то, что его продукт может быть вредным для вашего здоровья. Поэтому такое утверждение не больше, чем выдумка.

Зачем нужна полоска на тюбике с зубной пастой?

Так для чего же предназначены эти полоски на самом деле? Оказывается, они служат индикатором для автоматического фасовочного конвейера. В этом месте происходит обрезка упаковки и запайка шва.

Выбор цвета полоски не имеет никакого отношения к содержанию пасты внутри тюбика – производитель просто выбирает подходящий цвет по своему усмотрению. Главное требование – чтобы цвет контрастировал с фоном, чтобы датчик мог легко определить место для обрезки и запайки.

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