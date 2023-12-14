"Решит судьбу Украины одна деталь": назван год, когда война в Украине закончится - прогноз

Война в Украине закончится совсем скоро. Астролог Ангелина Вакулина рассказала Главреду, какие территории вернут последними.

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В каком году закончится война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Командование ОС, pixabay, скриншот с видео

Ситуация в Украине будет очень неспокойной в 2024 году. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина в интервью Главреду, обстрелы прекратятся, но война не закончится в следующем году.

"С 2025 года цикл событийности с весны (это начиная от коронавируса, стихийных бедствий, войны) будет завершаться. Все будет идти на спад. Начнет прорисовываться стабильность. Наконец начнет прорисовываться стабильность в военных вопросах, в вопросах территорий, правовых вопросах", - сказала она.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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По прогнозу астролога, в 2024 году будут приниматься сложные решения.

"Возвращаться территории в 2024 году будут, но не все. Я не вижу возвращение Крыма в следующем году домой. Как продолжалось в 2022-2023 году, так будет и в 2024. Дольше всего, конечно, это Восток Украины", - добавила астролог.

Астролог добавила, что январь и февраль 2024 года будет тихим в Украине.

"Январь и февраль 2024 - это затишье для Украины. Весна будет сложной для нас", - добавила она.

Кроме того, астролог добавила, что июнь и июль в Украине также будет спокойным.

"Уже с августа 2024 и в осень мы вступим в тяжелый период. Осень 2024 для Украины будет очень турбулентной. С 2025 года все пойдет на спад", - отметила астролог.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной, когда закончится война в Украине:

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