Решит только настоящий гений: математическая задача "сломала головы" тысячам людей

Головоломки - отличный способ проверить свои аналитические и логические способности, ведь над некоторыми из них многие буквально "ломают голову" в течение долгого времени, прежде чем находят правильные ответы.
The Mirror опубликовало математическую задачу, с которой, на первый взгляд, справится любой школьник, однако даже не все взрослые могут найти правильные ответы.
Суть задачи заключается в определении цены сумки, блокнота и карандаша. При этом есть ограничение во времени - правильную стоимость каждого из предметов нужно определить за 9 секунд.
Попробуйте найти правильные ответы и вы. При этом старайтесь не отвлекаться и максимально сосредоточиться на задании.
А вот и правильный ответ для проверки: сначала мы видим, что две сумки равны 20, следовательно, одна сумка равна 10. В уравнении "Сумка + Блокнот = 15" замена значения сумки показывает, что блокнот равен 5. Если же "Блокнот - Карандаш = 3", это означает, что карандаш равен 2. Поэтому последнее уравнение выглядит так - "Сумка - Карандаш × Блокнот" вычисляется как 10 - (2 × 5) = 0.
The Daily Mirror
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