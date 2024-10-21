Решит только настоящий гений: математическая задача "сломала головы" тысячам людей

Задача на первый взгляд кажется простой, однако правильно определить стоимость всех предметов могут единицы.

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Не все могут с первой попытки найти правильные ответы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Times of India

Головоломки - отличный способ проверить свои аналитические и логические способности, ведь над некоторыми из них многие буквально "ломают голову" в течение долгого времени, прежде чем находят правильные ответы.

The Mirror опубликовало математическую задачу, с которой, на первый взгляд, справится любой школьник, однако даже не все взрослые могут найти правильные ответы.

Суть задачи заключается в определении цены сумки, блокнота и карандаша. При этом есть ограничение во времени - правильную стоимость каждого из предметов нужно определить за 9 секунд.

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Попробуйте найти правильные ответы и вы. При этом старайтесь не отвлекаться и максимально сосредоточиться на задании.

Нужно правильно определить стоимость каждого предмета за 9 секунд / фото: Times of India

А вот и правильный ответ для проверки: сначала мы видим, что две сумки равны 20, следовательно, одна сумка равна 10. В уравнении "Сумка + Блокнот = 15" замена значения сумки показывает, что блокнот равен 5. Если же "Блокнот - Карандаш = 3", это означает, что карандаш равен 2. Поэтому последнее уравнение выглядит так - "Сумка - Карандаш × Блокнот" вычисляется как 10 - (2 × 5) = 0.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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