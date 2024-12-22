Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за 5 секунд

Непросто будет заметить эльфа, который очень искусно спрятался в рождественско-снежной сцене.

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Найдите эльфа за 5 секунд / Фото: Jagranjosh

Когда надо немного расслабиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет задуматься или улыбнуться. На этот раз вам нужно найти эльфа.

Головоломка от Jagranjosh довольно непростая. На изображении – парящий в небе Санта Клаус в санях, олени, снеговики, а также жилой дом и елки. Множество предметов мешают концентрации и решению задачки.

Итак, вы готовы к испытанию?

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Задача: найти спрятавшегося эльфа за 5 секунд! Кстати, эта головоломка сложна, потому что общий визуальный фон идеально скрывает его. Что ж, есть ли у вас настоящие навыки мастера головоломок? Если - да, то примите этот вызов и найдите эльфа за 5 секунд. Запустите таймер на мобильном телефоне и пусть охота начнется!

Просто сосредоточьтесь и попробуйте найти шляпу эльфа.

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете эльфа / Фото: Jagranjosh

Если вы нашли спрятанного эльфа в течение пяти секунд, - поздравляем! У вас отличное зрительное восприятие и когнитивные способности.

Если у вас возникают трудности с поиском спрятанного эльфа, - не волнуйтесь. Вы не одиноки. Многие считают эту головоломку очень сложной. Ловите подсказку: посмотрите на часть картинки между елочкой слева и входной дверью в жилой дом. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли эльфа, у вас очень хорошее зрение / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

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