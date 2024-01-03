Сколько можно цитрусовых в день: количество, которое может навредить

Главред расскажет, как не "переборщить" с цитрусовыми, чтобы не испортить своё самочувствие.

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Сколько можно цитрусовых в день / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, pexels

Полная миска мандарин и бесконечное количество апельсин - то, что знакомо каждому в разгар зимнего сезона. Иногда довольно сложно остановиться, ведь от вкуса мандарин отказаться довольно тяжело. Несмотря на то, что любые цитрусовые полезны для организма, их большое количество может навредить организму. Мы расскажем, какое оптимальное количество цитрусовых можно съесть в день.

Можно ли есть цитрусовые каждый день

Даже учитывая тот факт, что цитрусовые содержат много полезных для человека веществ, употреблять эти фрукты нужно осторожно. Всё дело в том, что в них содержится кислота, которая может раздражать слизистую оболочку органов ЖКТ и, соответственно, ухудшать самочувствие человека. По этому, особенно важно не есть цитрусовые натощак. Помимо этого, вещества, которые содержатся в мандаринах, могут разрушать зубную эмаль. Все эти причины указывают на то, что за количеством употребляемых фруктов стоит внимательно следить. Далее мы расскажем, каким оно должно быть.

Сколько можно цитрусовых в день

Для того, чтобы не навредить своему организму, стоит не есть более двух-трех штук за раз. В том случае, если захочется ещё, необходимо подождать и сделать перерыв перед следующим употреблением. За один день не стоит съедать более 5-6 плодов.

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Что бывает от переедания цитрусовых - последствия для организма

Большое количество мандарин может привести к тому, что человек будет ощущать как минимум вздутие живота. Также тот, кто склонен к изжоге - может почувствовать ее буквально сразу. Помимо прочего, переусердствование в употреблении цитрусовых может "наградить" обострением хронических заболеваний ЖКТ.

Для того, чтобы ощущать себя хорошо и продлить удовольствие, лучше просто во время остановиться и добавить в рацион другие вкусные фрукты.

Смотрите видео о том, сколько мандарин в день можно съесть:

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